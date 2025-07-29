Представители нового отечественного бренда Tenet раскрыли кое-какие подробности о первой ласточке, кроссовере T8, а также опубликовали фотографии экстерьера и интерьера машины. Ожидается, что в продажу семиместный SUV поступит в августе, но официально эта информация пока не подтверждается.

Но дата начала продаж и цены пока не раскрываются

В передней части кроссовера выделяется крупная решетка радиатора с хромированной окантовкой и геометричным узором. В центре расположен логотип бренда, название которого является акронимом фразы «Take Every New Experience Together».

Фары полностью светодиодные, с дизайном, напоминающим «кошачий глаз». Боковые линии кузова плавные, дверные ручки скрытые, с электроприводом. Задние фонари выполнены в «сквозном» дизайне, с динамическими указателями поворотов.

Салон доступен в двух цветовых вариантах: черно-сером и бежевом. На центральной консоли расположен 15,6-дюймовый экран мультимедиа и 10,3-дюймовый дисплей бортового компьютера. Имеется панорамная крыша площадью 1,2 м².

Фото: Tenet

Сиденья обтянуты бархатистым материалом ECO Skin, имитирующим замшу. Водительское кресло регулируется в 10 направлениях, есть функции вентиляции и подогрева. Задние ряды сидений можно трансформировать, увеличивая объем багажника с 193 до 1930 литров. Спинки кресел, кстати, регулируются по наклону.

Бренд Tenet создан в партнерстве отечественного холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo. Производство T8, как и других моделей марки, налажено на заводе в Калужской области — на предприятии, которое прежде принадлежало Volkswagen.

Остается лишь добавить, что пока Tenet не раскрывает подробности о комплектациях, ценах и сроках начала продаж кроссовера T8. Очевидно, эта информация появится ближе к рыночному дебюту модели, который, по неофициальным данным, состоится в августе.