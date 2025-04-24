Веский довод: первые подробности о новом российском бренде Tenet

За кулисами Шанхайского автосалона-2025 произошло событие, которое по своей информационной компоненте может в целом заткнуть за пояс большинство китайских премьер: первое личное знакомство с новым российским брендом Tenet. Покрывало с премьеры до конца еще не снято, но заглянуть краем глаза за завесу тайны уже удалось. Что подсмотрели и что смогли подслушать — на портале «АвтоВзгляд».

Новыми автомобильными брендами, спасибо китайцам, нас уже не удивить, но чтобы на отечественном небосклоне зажглась звездочка — это уже событие. И ведь 2025-й год подобным уже может похвастаться: «АГР Холдинг» и китайская государственная холдинговая компания Defetoo из уже известной российским автолюбителям провинции Аньхой заключили соглашение о партнерстве, первой ласточкой которого стал февральский анонс нового отечественного бренда Tenet. И больше никакой информации на сегодняшний день не было. Вернее, уже на вчерашний.

Для начала важное: читается, как «Тэнет», с ударением на первый слог. Привязки к блокбастеру Кристофера Нолана не имеет, хотя некоторые эпизоды становления и создания бренда маэстро бы приглянулись (возможно, спишет для сценария ко второй части). Немного было известно и о партнере «АГР Холдинга» компании Defetoo.

А это государственная структура с уставным капиталом 1 миллиард юаней (на 12 умножайте — будет в рублях), 48,85% которой принадлежит Комитету по развитию экономической и технологической зоны Уху. Но это, пожалуй, все, о чем сообщество ценителей автомобильной техники из России знало на вчерашний, подчеркнем еще раз, день. Уже сегодня информации о бренде Tenet стало больше.

Фото портала «АвтоВзгляд»

На закрытой пресс-конференции, состоявшейся в рамках Шанхайского автосалона, операционный директор Tenet Илья Перминов некоторые карты о новичке отечественной автоиндустрии раскрыл: Tenet — бренд российский и только для России, собирать автомобили будут в Калуге, на площадке, принадлежащей «АГР Холдингу».

И производиться они изначально станут по технологии крупноузловой сборки, но в кратчайшие сроки перейдут на «полный цикл». Калуга готова, заводской коллектив сохранен, техническое оснащение предприятия — тоже. Сюда же логистика, от аэропорта до собственной ж/д-ветки, и автомобильный кластер, и человеческий потенциал. И до Москвы — три часа по скоростной автотрассе без нарушений ПДД.

Defetoo, в свою очередь, делает ставку на глубокую локализацию через сотрудничество с крупным промышленным партнером, создание совместного R&D-центра, соответствующего мировым стандартам, а также развитие кластера локальных поставщиков.

— Сегодня перед российской автомобильной промышленностью стоит задача обеспечить самостоятельное и устойчивое развитие, а перед китайскими производителями — задача глобального расширения с глубоким пониманием локальных рынков. Партнерство с «АГР Холдингом» в рамках развития бренда Tenet идеально отвечает этим вызовам и открывает новый путь для трансформации автомобильной отрасли в России, — отметил Председатель совета директоров Defetoo г-н Син.

Фото производителя

Первоначально речь идет о четырех моделях кроссоверов — от компактного до автомобиля D- класса. Старт конвейера намечен на лето текущего года, а дилерская сеть охватит 90 городов и составит более 200 отделений. Производственные мощности — 200 000 машин в год. Для сравнения: в 2024-м году было продано 550 000 автомобилей LADA, из которых 200 000 — бюджетник «Гранта».

В кулуарах витают очень весомые, простите за каламбур, доводы, что повторить прошлогодний успех тольяттинцам не удастся. И никому не удастся — спрос на машины упал в нашей стране вдвое и в своем падении не останавливается. Поэтому план на 2025-й год у «Тэнет» в цифрах не выражен: «войти в число лидеров рынка». Впрочем, логично: у компании будет всего шесть месяцев, из которых часть уйдет на раскачку и административные вопросы.

Но продажи начнутся летом и очень сложно не заметить множество совпадений: и старт нового бренда, и уверенность в необходимости высокой ставки рефинансирования у Центробанка, и прогноз генерального директора «АГР Холдинга» Алексея Калицева указывают на один и тот же временной промежуток, до которого авторынку нужно просто дожить — середина лета. Первые полгода еще в январе обещали быть катастрофичными, а вот после июля — стагнация перейдет в планомерное развитие. Совпадение ли?