В Санкт-Петербурге стартовала подготовка к сборке LADA Iskra

Отечественную новинку будут производить на экс-площадке Nissan

«Автозавод Санкт-Петербург» вышел из корпоративного отпуска и начал готовиться к выпуску автомобилей нового отечественного семейства LADA Iskra. Речь идет о дублирующем производстве, основные мощности расположены в Тольятти.

Автор
Анатолий Белецкий

Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Северной столице. О появлении «Искры» на питерском конвейере стало известно ближе к концу июня текущего года — то есть пару месяцев назад. Соответствующее соглашение было подписано с АВТОВАЗом. До начала следующего года «Автозавод Санкт-Петербург» должен наштамповать в районе 4000 экземпляров LADA Iskra, производство планируется начать в сентябре.

LADA Iskra представлена на отечественном рынке в трех кузовах: седан, универсал и в виде «вседорожной» Cross-версии. В линейку двигателей производители включили бензиновые атмосферные агрегаты, выдающие 90 и 106 л.с. С ними в тандеме могут трудиться «механика» на пять и шесть ступеней либо вариатор. Автомобиль в наиболее доступной комплектации оценивается в 1 249 000 рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, когда в дилерские шоу-румы приедут самые дешевые LADA Iskra.

