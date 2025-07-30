В АВТОВАЗе рассказали, когда в продаже появится базовая комплектация LADA Iskra

Почти две недели назад, 20 июля, в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти начались продажи новейшей модели LADA — седана и универсалов Iskra. Первая партия машин, отправленных к дилерам, была небольшой, и среди них не оказалось автомобилей в самой дешевой, базовой комплектации. Они выйдут на рынок чуть позже.

Как выяснили наши коллеги из «Российской газеты», спросившие о бюджетной «Искре» у представителей АВТОВАЗа, производство машин в базовой комплектации начнется только в августе — после того, как сотрудники предприятия вернутся из корпоративного отпуска. Причем на них будет приходиться всего 10% от общего объема собранных LADA Iskra.

Напомним, что новая модель предлагается в нескольких версиях: седан, обычный универсал и «внедорожный» универсал Cross. В моторную гамму входят атмосферные движки на 90 и 106 л.с. Аккомпанируют им пяти- и шестиступенчатые МКП, а также вариатор. Самую доступную машину — четырехдверку в комплектации «Комфорт» — оценили в 1 249 000 рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что LADA Iskra получит 120-сильный двигатель от кроссовера Azimut.