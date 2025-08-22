У Mercedes-Benz появятся новинки, построенные из старых автомобилей

В Германии запустили пилотный проект Mercedes-Benz, в рамках которого именитый автопроизводитель из Штутгарта займется разборкой старых машин. Часть полученного сырья планируют по второму кругу использовать в производственном процессе.

Проект реализуют не только ради прибыли

Mercedes-Benz решил запустить новый проект по большей части в рамках заботы об экологии. Неофициальное название — urban mining, что в переводе на русский означает городскую добычу полезных ископаемых.

Партнером выступает концерн TSR, планирующий в процессе разбора старых авто удалять загрязняющие природу вещества и заниматься сортировкой сырья, отделяя друг от друга пластик, металлы, стекло и прочее.

В итоге некоторые детали новых «Мерседесов» будут выполнены из вторсырья. В течение следующего десятилетия немцы хотят увеличить его долю в производстве до 40%.