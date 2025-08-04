Мир теперь основан не только на правилах, но еще и на тарифах: чтобы быть партнерами, коллегами и, взявшись за руки, идти в ногу к демократии, сначала нужно уплатить партийные взносы в обком. Касса — в Вашингтоне, а тариф — 15% для всей Европы. Что изменится для автопрома Старого Света и какими будут последствия, в частности, для Германии? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Кажется, местные заводы надо продавать уже сегодня

Знаменитая фраза о том, что Бог создал людей, а полковник Кольт уравнял их в правах — более не актуальна. Вернее, на государственном уровне не актуальна, поскольку есть те, кто в правах «ровнее» — американцы.

Именно эта парадигма, судя по всему, каждое утро движет Дональдом Трампом, 47-м президентом США. Будет ли у Штатов 48-й президент, сказать на данный момент сложно, но сорок седьмого весь мир точно запомнит. Потому что большего хаоса, чем полгода правления рыжего берсерка — еще бы вспомнить. Кстати, пока по совершенно непонятной причине сильнее всего достается давним партнерам — Канаде, Японии, Южной Корее и Европе.

Старому Свету, например, ничтоже сумняшеся завернули аж 15-процентный налог на всю продукцию. В частности — на автомобили, что немедленно сказалось на перспективах немецкого автопрома: десять миллиардов евро будут потеряны только из-за пошлин Трампа.

Фото: globallookpress.com

Согласно прогнозу Visible Alpha, денежный поток Mercedes-Benz сократится с 9,4 млрд евро до трех миллиардов (в три раза), многострадальный Volkswagen, которого не пнул только ленивый, снизится вдвое — с 7,1 млрд евро до 3,5. Меньше всего пострадает BMW: денежный поток баварцев снизится с 4,8 до 4,4 млрд евро.

Эксперты убеждены, что немцам предстоит внести впечатляющие и крайне дорогостоящие изменения в свои логистические и коммерческие цепочки: корректировкам придется подвергнуть все процессы, вплоть до закупки компонентов.

Происходящее прямо сейчас с флагманом европейской автомобильной промышленности можно назвать единственным термином: разграбление. В частных беседах еще несколько лет назад, до СВО, немцы жаловались, что производственный бизнес приходится из Германии увозить из-за высоких налогов, а сейчас к такому же выводу пришли и крупные дельцы: немецкие заводы закрываются — американские открываются. Сообщающиеся сосуды, не иначе!

В таких условиях продажа предприятий китайцам уже не выглядит каким-то кощунством: люди сохранят работу и зарплаты, а собственники получат хоть какие-то деньги. На безрыбье — и то рыба. Дальше будет только хуже.