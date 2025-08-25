АВТОВАЗ отзывает LADA Vesta NG из-за риска блокировки руля

В рамках очередной сервисной кампании автомобилям семейства LADA Vesta NG необходимо обновить прошивку одного из электронных блоков. Процедурой займутся специалисты любого дилерского центра марки в стране. Разумеется, все работы будут бесплатными.

О начале очередного отзыва, затронувшего «Весту», сообщил ресурс «Лада.Онлайн». Уточняется, что в случае обращения к «официалам» у машин флагманской линейки проверят версию софта электронного модуля блокировки рулевого управления — ESCL. Подразумевается элемент системы бесключевого доступа, установленный на вал рулевого управления вместо привычного механического замка зажигания. Если это будет необходимо, программное обеспечение актуализируют.

Руль LADA Vesta NG может заблокироваться, если хозяин машины не соблюдает требования руководства по эксплуатации. После остановки мотора необходима как минимум 5-секундая пауза перед повторным пуском. В противном случае силовой агрегат оживет, но «баранка» останется заблокированной. Свежая прошивка электроники призвана исправить такую особенность модели.

