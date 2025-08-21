АВТОВАЗ модернизировал производство, вложив 347 млн рублей

Во время трехнедельных каникул, продлившихся для волжского автогиганта с 28 июля по 17 августа, предприятие остановило конвейер, но не стояло без дела. За обозначенный срок было проведено 10 813 работ на сумму более 347 млн рублей, что связано с модернизацией и обслуживанием оборудования во всех подразделениях.

Для новой «бюджетной» LADA Iskra и флагманской Vesta успели смонтировать робототехнический комплекс, предназначенный для изготовления пола кузова. На линии «Искры» и «Гранты» появились новые окрасочные камеры, лакировку кузовов сделали более продвинутой. В случае Granta автоматизирована загрузка боковин кузова, и это позволяет сэкономить до 6 млн рублей за год.

Прошел капитальный ремонт напольного конвейера, предназначенного для выпуска старой доброй «Нивы». Новшества не обошли стороной сварочную линию внедорожника, прошло техническое перевооружение краско-приготовительного отделения. В цехе сборки двигателей начали готовиться к появлению силового агрегата объемом 1,8 л.

Немало усилий было потрачено на подготовку к запуску в серию новейшего кроссовера Azimut и изготовлению моторов для него. Теперь на SUV можно спокойно устанавливать колеса с пятиболтовым креплением и панорамную крышу. Cварочный цех пополнили более двух десятков свеженьких роботов.

Помимо всего прочего, тольяттинский завод приготовился отгружать сборочные комплекты LADA Iskra для производственной площадки в Санкт-Петербурге, где уже готовятся их принимать, о чем ранее сообщал портал «АвтоВзгляд».