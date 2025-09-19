В России официально остановили выпуск кросоверов Xcite

«Автозавод Санкт-Петербург» перестал выпускать кроссоверы с шильдиками отечественного бренда Xcite. Судя по всему, производство поставили на паузу, а не на стоп. Выпуск могут возобновить, если экономическая ситуация изменится в нужном ключе.

В беседе с ресурсом «КП-Петербург» об этом рассказал генеральный директор вышеупомянутого предприятия Иван Миронов. По его словам, марку Xcite не нужно списывать со счетов. Кроссоверы X-Cross 7 и X-Cross 8 имеют шансы снова встать на конвейер, поскольку сохранились отношения с партнером и подписан лицензионный договор. А пока у дилеров LADA, которые занимаются реализацией Xcite, остается в запасе около 3,5 тыс. автомобилей.

Напомним, что производство линейки Xcite было запущено весной прошлого года на бывшей площадке Nissan в Северной столице. Поначалу на предприятии стали делать X-Cross 7, а затем и трехрядный X-Cross 8.

В результате было собрано изрядное количество машин, которое производитель долго продавал (и продолжает распродавать остатки до сих пор) с гигантскими скидками, чуть ли не себе в убыток.