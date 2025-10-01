29

Представители УАЗа сообщили, что экспедиционный «Патриот» вернется на конвейер

Правда, никаких сроков пока нет

УАЗ «Патриот» обзавелся заводской версией для экспедиций в 2018 году, и эта модификация предлагалась покупателям вплоть до 2023-го, пока не покинула конвейер вследствие дефицита «санкционных» комплектующих. Но, как оказалось, ульяновцы все еще надеются ее вернуть. Об этом сообщили сами представители автозавода.

Кристина Извекова

— В перспективе такая комплектация непременно появится, потому как есть огромное желание выпустить автомобиль с улучшенными качествами и в достойной комплектации, а именно с наличием всех утраченных в силу обстоятельств систем без исключения, — сказали «Российской газете» в пресс-службе УАЗа.

Напомним, что экспедиционная версия базировалась на комплектации «Престиж» с парой подушек безопасности, кондиционером и мультимедийной системой. В числе особенностей этого исполнения были внедорожные шины BF Goodrich All-Terrain, лестница на пятой двери, багажник на крыше, тягово-сцепное устройство, а также защита порогов.

Помимо прочего, в список базового оснащения входили блокировка заднего дифференциала, дополнительный отопитель и «офф-роуд» пакет с лебедкой и защитой рулевых тяг. Для «Патриота» в версии для самых смелых путешествий предлагалось и два особенных цвета кузова — оранжевый и зеленый.

Что же касается мотора, то речь шла о стандартном для модели бензиновом 2,7-литровом агрегате, развивающем 135 л.с.

Остается лишь добавить, что никаких сроков «перезагрузки» экспедиционного «Патриота», даже ориентировочных, на УАЗе не назвали.

