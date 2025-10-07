Mitsubishi продлила российский патент на Outlander

Японский концерн Mitsubishi, сбежавший из страны, как и многие другие глобальные бренды, принял решение переоформить в России права на торговый знак Outlander. Марка планирует владеть им еще как минимум десяток лет.

У нас не только продавали, но и собирали такие кроссоверы

Соответствующий документ опубликован в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). В качестве правообладателя указана зарегистрированная в Токио компания «Мицубиси Дзидося Когё Кабусики Кайся». Обновленный патент будет действовать вплоть до 2035 года.

В нашей стране Mitsubishi застолбила за собой права на «Аутлендер» по 12-му классу. Проще говоря, представители бренда с логотипом в виде трилистника могут легально заниматься продажей автомобилей с упомянутым названием, включая батарейные модели и просто шасси. Предусмотрена и торговля запчастями.

Остается сказать, что перерегистрация патента совсем не означает реальных действий по возращению марки из Страны восходящего солнца на российский рынок.

