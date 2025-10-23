Продажи LADA Largus приостановили из-за риска проблем с рулевым управлением

На АВТОВАЗе обнаружили, что одна партия LADA Largus может иметь дефект рулевого управления. Поэтому продажи таких автомобилей поставили на паузу.

Об этом сообщил ресурс «Лада.Онлайн», ссылаясь на официального дилера отечественного бренда. Согласно информации издания, продажи «Ларгусов» пришлось прекратить из-за потенциальной неисправности блока, связанного с гидроусилителем руля.

В итоге около пяти тысяч LADA Largus не найдут новых владельцев в ближайшее время. Завод-изготовитель направит партнерам инструкции по устранению неисправности потенциально опасного узла уже в конце текущего месяца либо в начале следующего.

Устранением проблемы займется управление качества и послепродажного обслуживания. После проведения необходимых работ продажи «Ларгусов» планируют возобновить до наступления декабря.

