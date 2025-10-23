Продажи LADA Largus приостановили из-за риска проблем с рулевым управлением

Об этом сообщил ресурс «Лада.Онлайн», ссылаясь на официального дилера отечественного бренда. Согласно информации издания, продажи «Ларгусов» пришлось прекратить из-за потенциальной неисправности блока, связанного с гидроусилителем руля.
В итоге около пяти тысяч LADA Largus не найдут новых владельцев в ближайшее время. Завод-изготовитель направит партнерам инструкции по устранению неисправности потенциально опасного узла уже в конце текущего месяца либо в начале следующего.
Устранением проблемы займется управление качества и послепродажного обслуживания. После проведения необходимых работ продажи «Ларгусов» планируют возобновить до наступления декабря.
Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в Сети засветился уникальный «президентский» LADA Largus VIP.