Уникальный «президентский» LADA Largus VIP засветился в Сети

Свежие фотографии LADA Largus VIP, выпущенного ограниченным тиражом, выложил у себя телегам-канал «Автопоток». Универсал попал в кадр на дорогах Тольятти. Под капотом обычно устанавливали 135-сильный мотор, созданный при помощи инженеров «Лада Спорт». В перспективе автомобиль должен был получить двухлитровые моторы от французского «Дастера» и приписку Super VIP.
Главная «фишка» салона LADA Largus VIP — два отдельных задних кресла. Для отделки использовали кожзам и ткань, центральная консоль имела вставку «под дерево», по-иному оформляли дефлекторы. Все это должно было подчеркнуть повышенный уровень комфорта и статусность.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что LADA Largus спустя полгода вернулся в пятерку лидеров российского авторынка.