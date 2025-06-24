Уникальный «президентский» LADA Largus VIP засветился в Сети

Снаружи LADA Largus VIP можно узнать по черной крыше и литым колесным дискам того же цвета, а также по дизайну противотуманных фар. Не каждый день встретишь на дорогах такие автомобили, появившиеся 11 лет назад по инициативе тогдашнего президента АВТОВАЗа Бу Андресона. На них должен был пересесть весь топ-менеджмент Волжского автозавода, отказавшись от дорогих японских кроссоверов и внедорожников Infiniti.

Свежие фотографии LADA Largus VIP, выпущенного ограниченным тиражом, выложил у себя телегам-канал «Автопоток». Универсал попал в кадр на дорогах Тольятти. Под капотом обычно устанавливали 135-сильный мотор, созданный при помощи инженеров «Лада Спорт». В перспективе автомобиль должен был получить двухлитровые моторы от французского «Дастера» и приписку Super VIP.

Главная «фишка» салона LADA Largus VIP — два отдельных задних кресла. Для отделки использовали кожзам и ткань, центральная консоль имела вставку «под дерево», по-иному оформляли дефлекторы. Все это должно было подчеркнуть повышенный уровень комфорта и статусность.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что LADA Largus спустя полгода вернулся в пятерку лидеров российского авторынка.