АВТОВАЗ может возобновить производство LADA Largus Cross с 90-сильным мотором

Накануне из прайс-листа на официальном сайте LADA исчезла базовая модификация LADA Largus Cross — та, что комплектовалась младшим мотором на 90 л.с. Ее производство действительно прекратили. Но, как сказали в пресс-службе АВТОВАЗа, такая версия может вернуться на конвейер.

В беседе с «Российской газетой» представители отечественного автогиганта объяснили, что прекращение выпуска базовой LADA Largus Cross — это «пример гибкости производства». От этой версии отказались, чтобы освободить мощности для других, более востребованных модификаций. Но не исключено, что в дальнейшем, когда спрос перераспределится, 90-сильный «Ларгус Кросс» вернут на конвейер. К тому же, подчеркнули в пресс-службе, такие машины все еще можно найти у дилеров.

Теперь, когда производство базовой версии прекратилось, у LADA Largus Cross осталась только одна модификация — с 1,6-литровым двигателем на 106 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Выбирать комплектацию покупателю универсала тоже не придется: доступно лишь исполнение Enjoy, включающее обогрев лобового стекла, зеркал и передних кресел, мультимедийную систему с дисплеем на 8 дюймов, камеру заднего вида с парктрониками и легкосплавные диски 16 диаметра.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в России приостановили продажи обычной LADA Largus — из-за риска проблем с рулевым управлением.