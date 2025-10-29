Toyota показала концепт седана Corolla новой генерации

Прототип Toyota Corolla 13-го поколения представили широкой общественности в Токио. Дебют шоу-кара прошел в рамках выставки Japan Mobility Show. Старт продаж запланирован на 2026-2027 год.

Серийная версия появится на рынке не раньше следующего года

Подробностями поделилась пресс-служба японского автогиганта. Снаружи прототип свежей Toyota Corolla кардинально отличается от актуальной версии легендарного мирового бестселлера. Седан обзавелся длинным панорамным ветровым стеклом и динамичным угловатым силуэтом. В районе кормы из покатой крыши выступает встроенный спойлер, известный как «утиный хвост».

Поколдовав над интерьером, дизайнеры решили остановиться на лаконичном оформлении. В результате диагональ цифровой панели приборов выглядит довольно скромно, как и дисплей, предназначенный для переднего пассажира. Зато сиденья могут похвастать футуристичным профилем, а селектор переключения передач и вовсе выполнен в форме автомобиля. Над получившимся ансамблем свободно «парит» центральная консоль.

Согласно задумке именитых производителей, «Короллу» будут приводить в движение различные силовые установки, в набор которых войдут и полностью электрифицированные варианты, и гибридные с традиционным мотором.