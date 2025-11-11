Легендарный Mitsubishi Lancer Evolution может возродиться в виде гибрида

В Mitsubishi допускают, что культовый седан Lancer Evolution получит новую жизнь, превратившись в гибрид. У бренда уже есть весь набор технологий, необходимых для реализации проекта.

В беседе с изданием Drive об этом рассказал один из инженеров упомянутого японского автостроителя Каору Савасэ. Видимо, говоря о технической начинке, он имел в виду фирменную систему полного привода Super-All Wheel Control (S-AWC), которую подружили с современной бензоэлектрической двухмоторной силовой установкой.

Кстати, последнюю Mitsubishi успела опробовать, создав гибридную модификацию популярного кроссовера Outlander. В его случае отдача составляет в районе 300 л.с., а более перспективную версию продемонстрировали на примере концепт-кара Elevance с четверкой электродвигателей. Они трудятся в тандеме с мотором, питающимся углеродно-нейтральным топливом.

На сегодняшний день вдохнуть жизнь в Evolution мешает экономическое обоснование, а точнее, его отсутствие. Ведь четырехдверный Lancer давненько ушел в историю, а без поддержки партнеров из Nissan и Renault новоиспеченная модель рискует оказаться нерентабельной