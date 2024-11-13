Не бриллиант: эксперт назвал самую проблемную модель в линейке Mitsubishi

Mitsubishi — надежно! Японские машины — неприхотливы и ремонтопригодны. В России их умеют чинить, запчастей (хочешь новых, а хочешь — с разборки) — через край, найдется вариант под любой кошелек. А уж предложений — тысячи: от давно отжившего свое Lancer до почти новенького, буквально вчера привезенного Pajero. Спроси у любого обладателя Mitsu, какую, мол, следующей купишь? Ответ будет — три бриллианта! Однако эксперты назвали модели «Митсубиши», на которые не стоит тратиться. Подобности — на портале «АвтоВзгляд».

Само словосочетание «японский автомобиль» уже является брендом, знаком качества и непревзойденной надежности. Машины из Страны восходящего солнца, первыми в товарных количествах, спасибо Владивостоку, отправившиеся покорять бескрайние российские просторы в ранних девяностых, принесли на проклятый российский асфальт комфорт и безопасность, уют велюровых салонов и радость АКП. Но первым и самым главным их качеством всегда считалась надежность: что в те годы, что сегодня отечественные машины высоким качеством не отличаются. А «японцы» им славятся.

Одним их культовых авто той поры стал Mitsubishi Pajero сначала первого, а потом и легендарного второго поколения. Машина была настолько хороша, что японцы трижды возвращали его на конвейер — клиент требовал! Mitsu для России вообще является особенным брендом, ведь именно «три бриллианта» первыми начали официальные поставка новых автомобилей к нам,

Так появился «Рольф Импорт», ставший чуточку позже Mitsubishi Motors Rus. А уж появление девятого поколения Lancer, который сами японцы скромно называют Cedia, Century Diamond, «Бриллиант Века», не пропустил мимо ни один российский водитель: он так и остался самым массовым «Митсу» в России. А ведь были еще и Pajero, и Pajero Sport, и Outlander, и L200, и другие. Однако не все модели Mitsubishi вызывают одинаковую слезу умиления у российских водителей.

1/2

Pajero, конечно, велик, как и Lancer, но вот, например, Colt — уже не так хорош. Александр Коротков, CEO проекта Likvi.com, считает его наименее привлекательным вариантом среди всей модельной линейке «трех бриллиантов»:

— Эта модель известна своими проблемами с надежностью и высокими требованиями к обслуживанию. Например, у Colt часто возникают сбои в работе трансмиссии и электроники, что может привести к дорогим ремонтом. Запчасти для Colt могут быть дорогими и труднодоступными, особенно для старых моделей.

В некоторых случаях цена ремонта может превышать стоимость самого автомобиля. Кроме того, Colt имеет репутацию авто с низким качеством сборки, что также отражается на долговечности. В результате многие потенциальные покупатели могут отказаться от Colt в пользу более надежных и доступных моделей, — заключает эксперт.

Напомним, что свою деятельности в России Mitsubishi полностью не свернула, хотя от продаж автомобилей по политическим причинам японцы вынуждены были отказаться. Однако дилерская сеть существует, сложностей с запчастями, как оригинальными, так и аналогами, не существует, а гарантийные обязательства продолжают поддерживаться.