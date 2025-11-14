«Шпионские» фото кроссовера LADA Azimut без камуфляжа слили в Сеть

На дорогах общего пользования «засветился» новейший отечественный кроссовер LADA Azimut, лишенный маскировочной пленки. Возможно, в кадр попал прототип с финальной версией экстерьера.

Похоже, что товарные машины не будут отличаться от концепта

Изображения обнародовал телеграм-канал KhaDm, ссылаясь на фотографа из Тольятти, взявшего себе псевдоним autoligenda. Тестовый «Азимут», на сей раз разъезжавший по отечественным дорогам «голышом», сохранил не только ключевые элементы внешнего оформления, но и детали, включая рисунок колесных дисков, дизайн задних стоек и наполнение воздухозаборников в переднем бампере.

LADA Azimut начали собирать на АВТОВАЗе в середине осени, с конвейера пока сошла небольшая партия кроссоверов, предназначенная исключительно для сертификационных испытаний. Массовый серийный выпуск новинки запланирован на следующий год.

Уже известно, что не стоит ждать полного привода, зато должна порадовать моторная гамма. Помимо бензиновых вазовских модернизированных атмосферников, в нее планируют включить наддувный силовой агрегат. В основе кроссовера лежит собственная высокотехнологичная платформа.

