Некогда популярный в России Ford Focus сняли с конвейера

Об этом сообщил ресурс Autocar, ссылаясь на сотрудников предприятия, опубликовавших в соцсетях соответствующие посты. Издание предполагает, что преемником «Фокуса» станет новый кроссовер, который планируют вывести на рынок не раньше, чем в 2027 году.

За все время своего существования Ford Focus разошелся по миру тиражом 12 млн единиц. Автомобили первых генераций можно было официально купить в нашей стране. На протяжении нескольких лет «американец» считался бестселлером: как на рынке новых машин, так и на «вторичке».

Топ-менеджеры головного офиса Ford приняли решение списать Focus еще несколько лет назад, в 2022-м, ориентируясь на стратегию электрификации модельного ряда. Впоследствии на рынке Старого Света появились батарейные Explorer и Capri, но их реализация не принесла особой выгоды.