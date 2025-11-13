Угроза с востока: американский автопром завалит Европу польскими автомобилями

Происходящие сегодня с европейским автопромом пертурбации сложно оценить однозначно: то ли убийство, то ли самоубийство. Впрочем, финал в любом случае очевиден: тех машин, что были на вершине славы и «вишлиста» еще пять лет назад, мы скоро просто не увидим. Винят во всем, конечно, политиков и китайцев, но, кажется, есть еще один могущественный интересант этого «жертвоприношения». Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Новостные сводки полны грустными историями о массовых увольнениях, снижениях производственных планов и распродажах активов, которыми сейчас заняты все европейские автостроители. Острейший кризис поразил некогда флагманскую отрасль немецкой промышленности, Jaguar трещит под гнетом хакеров и собственной глупости, а Renault планирует производить дроны, чтобы поддержать штаны. Сокращения персонала — повсеместное, об инвестициях и новых моделях даже речи не идет. И надо бы сказать, что все автозаводы ЕС в одной лодке идут ко дну. Да вот только не все.

Исход Ford не только из России, но и из Старого Света начался задолго до того, как это стало «мейнстримом»: «голубой овал» свернул бизнес у нас еще в 2019-м, до ковида и всех прочих бед, а окончательно закончил почти вековую историю совместной деятельности в октябре 2022-го, продав свою долю «Соллерсу».

Впрочем, в 2022-м у «Форда» все плохо было и в Европе: один за другим встали заводы в Германии, Испании, Польше. Американский автогигант, устаревший и дурно управляемый, просто не выдерживал конкуренции и нес убытки. Как выйти из такого положения? Либо с болью, кровью и резьбой по живому провести реформы у себя, разработав и выпустив в свет привлекательную продуктовую линейку, либо... Правильно, ослабить конкурентов.

Фото: Rober Solsona/globallookpress.com

Именно второй вариант, судя по всему, и произошел: пока европейцы «режут косты» и сокращают рабочих, польский завод Ford, не поверите, набирает персонал! В частности — из стран СНГ: есть вакансии, без преувеличения, на все участки конвейера и не только, на шлифовку и штамповку. Работа тяжелая и «на ногах», зато опыта не требуется совсем — готовы обучать.

Обед и проживание оплачивается, форма выдается, перелет — компенсируется. И зарплата — от 331 000 рублей! Однако стоит знать, что питание, кроме обеда, придется оплачивать из своих, а также на предприятии не хотят видеть непосредственно россиян — мол, санкции.

Судя по агрессивной подаче и огромному списку вакансий, американцы готовятся кратно увеличить количество продукции, сходящей с конвейера, и просто заполонить своими изделиями европейский рынок, пока этого не сделали китайцы. Интересное нас ждет экономическое противостояние, интрига прям, особенно с учетом истории о полупроводниках и чипах, но факт остается фактом: в новой Европе места для чисто европейского автопроизводителя, похоже, не найдется.