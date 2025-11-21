В краш-тестах автопроизводители будут использовать женские манекены

Правительство США представило ростовую фигуру манекена под названием THOR-05F, форма и реакции которой при ударе полностью основаны на особенностях женского тела. По мнению американского Департамента транспорта, его использование позволит сократить разрыв в травматизме на дорогах между полами.

Как сообщает NBC News, согласно данным исследований, на которые ссылается ведомство, женщины за рулем и на переднем сиденье имеют на 17% большую вероятность погибнуть в ДТП и на 73% чаще получают серьезные травмы по сравнению с мужчинами.

Министр транспорта Шон Даффи раскритиковал «годы задержек» в принятии решения о необходимости проводить тесты на безопасность с учетом этого фактора и подчеркнул, что на данный момент в Штатах больше владельцев водительских «прав» имеют дамы.

Компании призвали начать закупать модели новых манекенов уже сейчас, пока администрация окончательно утвердит их использование в государственных рейтингах и стандартах.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в России локализуют производство автомобильных подушек безопасности.