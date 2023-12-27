Как придорожные манекены влияют на аварийность

Безопасность дорожного движения основывается на множестве разных аспектов: это и качество полотна, и отбойники с фонарями и прочим дорожным оснащением, и количество полиции на квадратный километр, и камеры фото- и видеофиксации нарушений. Вся эта махина работает только в комплексе и только на основании четкого менталитета.

Например, в России водители нарушают с каждым годом все меньше, а пешеходы — все больше. Почему? Да потому что одних камеры штрафуют за каждый чих, а другие полностью безнаказанны. Единицы полицейских поймают столько же пешеходов-нарушителей, из которых половину отпустят. Ну кто будет штрафовать бабушку, что по диагонали пересекает скользкую и заснеженную дорогу? Никто, конечно. Да и объяснять ей бесполезно: «сынок», «виновата», «маленькая пенсия», «мать-старуха», скупая мужская слеза, завтра тот же маршрут. Пока штрафы в почтовый ящик не посыплются — результата не будет. Понимаем только через кошелек, увы и ах.

Про средства индивидуальной мобильности всуе даже упоминать не хочется — здесь вопрос контроля и рестрикций стоит на федеральном уровне, о чем уже немало сказано самыми высокими полицейскими чинами. Многократный рост аварий в одном только 2023 году — это только сейчас считать начали — привел к всплеску народного гнева, который, вне всяких сомнений к марту будет решен. В марте у нас, как известно, не только мотосезон открывается. К марту нужны результаты, причем конкретные. И они будут: цена — погоны.