АВТОВАЗ выпустил сотню предсерийных кроссоверов LADA Azimut

Партия LADA Azimut собрана не только по предсерийной технологии, но и конвейерным способом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу АВТОВАЗа Максима Соколова, выступившего в кулуарах форума «Транспорт России».

По словам топ-менеджера, «Азимут» пройдет весь комплекс необходимых государственных сертификационных испытаний до старта серийного производства. Финальной точкой, позволяющей открыть массовые продажи, станет оформление Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). LADA Azimut планируют запустить в серию уже в следующем году. Продажи тоже должны стартовать в 2026-м, однако конкретная дата пока неизвестна.

Г-н Соколов добавил, что с прошлого года в Тольятти начали реализовать проект, связанный с обновлением моторной гаммы. Работы идут при поддержке Фонда развития промышленности. В итоге на свет появится модернизированная линейка бензиновых атмосферных «четверок». Подразумеваются силовые агрегаты объемом 1,6 и 1,8 л, выдающие 120 и 132 л.с. Их, в первую очередь, и получит LADA Azimut. Позже кроссоверу достанется 150-сильная турбополторашка.

Из-за небольших объемов наддувные двигатели и традиционные автоматические трансмиссии достанутся отечественным автомобилям в рамках партнерских проектов, добавил президент предприятия. Иными словами, окажутся исключительно китайскими.

