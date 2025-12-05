Дебютировал самый мощный дорожный автомобиль Toyota

Широкой общественности официально представили Toyota GR GT. Новинка считается наиболее мощным дорожным серийным автомобилем бренда за всю его историю. Под капот установят новую четырехлитровую V-образную битурбированную «восьмерку».

Как сообщает ресурс Carscoops, силовая установка заднеприводного GR GT будет развивать как минимум 650 л.с., максимальная тяга составит 850 Нм. Можно рассчитывать на сухой картер и 8-скоростной «автомат», созданный японскими инженерами специально для такого суперкара. В корпус трансмиссии встроили электрический двигатель. Максимальная скорость должна превысить 320 км/ч.

Новое детище Toyota выделяется агрессивным дизайном и карбоновыми кузовными панелями. Снаружи предусмотрено множество аэродинамических элементов. Добавляем в общую копилку длинный капот, низкую посадку, 20-дюймовые диски и карбон-керамические тормозные суппорты.

Кузов GR GT вытянут в длину на 4820 мм при колесной базе 2725 мм. Масса суперкара не превысит 1750 кг, распределение веса между осями — 45:55. В основе лежит новая платформа из алюминия.

Остается сказать, что более точных характеристик пока нет. И это неудивительно, ведь разработки новинки идут полным ходом. Первые поставки покупателям ожидаются в 2027 году.