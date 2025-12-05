74

Дебютировал самый мощный дорожный автомобиль Toyota

Суперкар создан на новой алюминиевой архитектуре

Широкой общественности официально представили Toyota GR GT. Новинка считается наиболее мощным дорожным серийным автомобилем бренда за всю его историю. Под капот установят новую четырехлитровую V-образную битурбированную «восьмерку».

Автор
Анатолий Белецкий

Как сообщает ресурс Carscoops, силовая установка заднеприводного GR GT будет развивать как минимум 650 л.с., максимальная тяга составит 850 Нм. Можно рассчитывать на сухой картер и 8-скоростной «автомат», созданный японскими инженерами специально для такого суперкара. В корпус трансмиссии встроили электрический двигатель. Максимальная скорость должна превысить 320 км/ч.

Новое детище Toyota выделяется агрессивным дизайном и карбоновыми кузовными панелями. Снаружи предусмотрено множество аэродинамических элементов. Добавляем в общую копилку длинный капот, низкую посадку, 20-дюймовые диски и карбон-керамические тормозные суппорты.

Кузов GR GT вытянут в длину на 4820 мм при колесной базе 2725 мм. Масса суперкара не превысит 1750 кг, распределение веса между осями — 45:55. В основе лежит новая платформа из алюминия.

Остается сказать, что более точных характеристик пока нет. И это неудивительно, ведь разработки новинки идут полным ходом. Первые поставки покупателям ожидаются в 2027 году.

