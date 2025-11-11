Живее всех живых: Toyota начала набор персонала в российский офис

В 2022-м году «старые бренды» массово сокращали персонал своих российских офисов и прощались с сотрудниками, которые проработали с ними десятилетия. Тяжелое время, но ведь расставаться можно по-разному. Так, скажем, «золотые парашюты» той же Toyota обсуждали во всех кулуарах, а последним напутствием японцев своим «бывшим» было обнадеживающее «до встречи». Похоже, что этот долгожданный миг приближается: отечественное представительство «Тойоты» начинает набор персонала. Медленно, аккуратно, не во всеуслышание, но утаить итоговое самурайское решение уже не представляется возможным. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Перспективы долгожданного запуска завода в Шушарах, который некогда принадлежал Toyota, откладывались столько раз, что в сошествие с его конвейера новых моделей другого бренда уже, кажется, и в самых высоких кабинетах не верят. А может, и никогда не верили, тихо ожидая возвращения первоначального собственника. Завод же — как кота на передержку отдали.

Японцы же известны своей аккуратностью в политике и высказываниях, редко, но метко рубят мосты, а бизнес всегда ставят во главу угла. Деньги есть деньги, а политика — она сбоку. Так что вероятность закулисных договоренности отвергать не стоит. Да и последние события намекают, что возвращение марки — не за горами.

Портал «АвтоВзгляд» уже писал о внезапно возникшей потребности произведенных в Китае «божественных тойот» в русификации, а тут и очередная новость подоспела: спустя три года тишины российский офис Toyota разразился первой вакансией.

Фото: Yoshio Tsunoda /globallookpress.com

Разыскивают японцы отнюдь не гендиректора, а младшего, так и хочется сказать — научного сотрудника, который сегодня называется junior specialist, а заниматься ему предстоит, внимание, «перениманием» передового опыта Toyota в бизнес-операциях.

В частности — планированием продаж и спроса, ценообразованием, разработкой инвентарных запасов. Ценообразование, планирование спроса и контроль за складами запчастей прописано отдельно. И особого внимания достойна строчка «разработка и анализ систем поставок». Японцы обещают ежегодную индексацию з/п, оплату обедов и фитнеса, страховку и гибридный график работы. Ну и достойную зарплату — от 220 000 рублей.

Что же начали-то со столь низких в социальной лестнице вакансий? Нет сомнений, что «старая школа» вернется в ту же секунду, когда раздастся ожидаемый уже три года телефонный звонок: работать с японцами не так уж и просто. Но вкусив китайского, да и чего греха таить — отечественного бизнеса, согласятся поголовно все, кому будет предложено восстановить сотрудничество и снова занять свой стол или кабинет.

Эти люди с высокой долей вероятности займут вакансии, которые никогда не появятся в общем доступе. А нам лишь остается довольствоваться малым и ждать слухов, которые начали появляться уж слишком часто. Дым без огня, да?