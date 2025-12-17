В Калуге выпустили 10 000 кузовов для кроссоверов Haval M6

С конвейера отечественного предприятия «Автомобильные технологии», расположенного в Калуге, сошел 10-тысячный кузов Haval M6. На сегодняшний день за свежий переднеприводный паркетник у нас просят от 2 до 2,2 млн рублей.

Согласно пресс-релизу, теперь вышеназванный автозавод производит более 10 машин в час. Haval M6 комплектуется 143-сильным бензиновым наддувным двигателем объемом 1,5 л. Переключением передач заведует «механика» на полдюжины ступеней либо преселектив.

Представители популярной в России «поднебесной» марки Haval договорились с нынешними владельцами автосборочной площадки о выпуске «шестерки» в конце прошлого года. В середине зимы 2025-го было налажено производство кроссовера крупноузловым методом, а к концу июля удалось перейти на полный цикл, включая сварку и окраску кузовов.

Напомним, площади «Автомобильных технологий» прежде принадлежал концерну «ПСМА Рус». Он занимался изготовлением моделей Peugeot, Citroёn, Opel и Mitsubishi, которые сбежали из России.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда завод заработал в полную силу.