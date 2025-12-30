504

СМИ: Hyundai лишен возможности выкупить свой бывший завод в России

Корейские автостроители ушли от нас несколько лет назад

На сегодняшний день автогигант из Южной Кореи Hyundai Motor Group не способен воспользоваться правом на обратный выкуп своей прежней автосборочной площадки, расположенной в Санкт-Петербурге. Причиной является продолжающийся конфликт на Украине.

Анатолий Белецкий

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на инсайдеров, знакомых с внутренними обсуждениями в Hyundai. Как уточняет агентство, акции упомянутого предприятия не выкупаются из-за сложившейся геополитической ситуации. В свою очередь, представители головного офиса «Хендэ» заявили, отвечая на вопрос журналистов, что пока финального решения по конкретному автозаводу нет.

Hyundai Motor может окончательно определиться с перспективами возвращения на российский рынок до начала следующего года. В сентябре концерн приступил к пересмотру глобальной стратегии и проверке зарубежных активов, включая бывшие владения на территории нашей страны.

Напомним, сейчас экс-площадка Hyundai в Северной столице принадлежит российскому холдингу «АГР». Завод переименовали в «Автомобильный завод АГР», там идет успешный выпуск автомобилей Solaris — копий популярных корейских моделей.

