СМИ: Hyundai лишен возможности выкупить свой бывший завод в России

На сегодняшний день автогигант из Южной Кореи Hyundai Motor Group не способен воспользоваться правом на обратный выкуп своей прежней автосборочной площадки, расположенной в Санкт-Петербурге. Причиной является продолжающийся конфликт на Украине.

Корейские автостроители ушли от нас несколько лет назад

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на инсайдеров, знакомых с внутренними обсуждениями в Hyundai. Как уточняет агентство, акции упомянутого предприятия не выкупаются из-за сложившейся геополитической ситуации. В свою очередь, представители головного офиса «Хендэ» заявили, отвечая на вопрос журналистов, что пока финального решения по конкретному автозаводу нет.

Hyundai Motor может окончательно определиться с перспективами возвращения на российский рынок до начала следующего года. В сентябре концерн приступил к пересмотру глобальной стратегии и проверке зарубежных активов, включая бывшие владения на территории нашей страны.

Напомним, сейчас экс-площадка Hyundai в Северной столице принадлежит российскому холдингу «АГР». Завод переименовали в «Автомобильный завод АГР», там идет успешный выпуск автомобилей Solaris — копий популярных корейских моделей.