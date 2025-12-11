Момент истины: перспективы возвращения старых автобрендов в РФ станут известны на днях

Ожидания отечественных производителей и китайских импортеров, согласных уже даже на локализацию своего автомобилесодержащего продукта в России, наталкиваются на стойкое неприятие их изделий конечным потребителем. Всеми известными, неизвестными, доступными и не очень способами тот норовит извернуться, купив «японку» или «корейца». Ждут возвращения сбежавших автостроителей? Конечно. Но дождутся ли? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Судя по статистике дальневосточной таможни, отзывам пользователей и экспертов, а также показателям вторичного рынка и кулуарному скрежету зубов от автодилеров — китайские автомобили россиян не убедили. Совсем. Как, впрочем, и отечественные, не к месту и бессовестно дорожающие.

Все больше отечественных автолюбителей предпочитают японо-корейский привоз, а так же строгое ожидание в режиме щедрого депозитного счета в банке: вернутся нормальные, проверенные — тогда и купим. А пока — пусть капает копейка, глядишь, на полный привод или кожаный салон набежит.

Даже не слишком у нас популярный, но полновесно корейский бренд KGM, несмотря на обидный ценовой ляп в начале и все еще высокие запросы сейчас — распробовали. Оно и понятно: корейская машина — есть корейская машина, пусть цена выше, а экран мультимедийки — меньше.

Фото: Maksim Konstantinov/globallookpress.com

Однако же абсолютное большинство не только и не столько столичных, сколько провинциальных автомобилистов без лишней торопливости, известно, когда нужной, ожидают возвращения «тех самых».

Ни о каком «покорении рынка» китайцами и речи уже не идет, а «прорыв плотины» первым вернувшимся мгновенно приведет к коллапсированию китайских процентов и долей обратно к временам «Лифана». Поиграли — наигрались, спасибо. Но тут логично задать вопрос: доколе (зачеркнуто) когда ждать-то? Уж пятый год «уединения» маячит за горами!

И на этот вопрос ответ подоспеет уже совсем скоро: в декабре заканчивается опцион на выкуп совсем не стоящего в простое, а вполне себе функционирующего завода Hyundai в Санкт-Петербурге.

Готового, оснащенного и укомплектованного предприятия, способного приносить немедленные доходы. Конечно, политическая атмосфера пока не благоволит, есть опасения и вполне обоснованные, но успешный автобизнес в РФ прямо сейчас возможен только при соблюдении одного условия, о чем намедни сказала глава крупнейшей дилерской сети «Рольф» Светлана Виноградова: собственный конвейер. И корейцы, чьи позиции в России заметно скорректировались, но все еще устойчивы, об этом прекрасно знают.

Laurent Sanson/globallookpress.com

Именно их решение, оценка риска, то есть итоговое возвращение или не возвращение завода, и будет ответом: ждать в обозримом будущем или начинать уже потихоньку примирять и на себя чудеса поднебесного автопрома.

До конца декабря остались считанные дни, которые и дадут ответ на волнующий слишком многих вопрос. А дальше — 2026-ой, прогнозировать который просто невозможно.