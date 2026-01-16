Первый на Олимпе: китайский автопром умудрился продать больше всех машин в мире

Китайская автомобильная индустрия в минувшем году установила исторические рекорды, подтвердив статус глобального лидера как по производственным мощностям, так и по технологическим инновациям. Все основания утверждать это появились после того, как в минувшем году автостроители КНР реализовали, если верить ресурсу Nikkei China, 27 млн единиц авто, включая легковые и коммерческие транспортные средства: на 2 млн больше, чем их коллеги из Страны восходящего солнца, долгие годы державшие в этой дисциплине пальму первенства.

И тут можно даже сказать, что этот без преувеличения триумф «поднебесного» автопрома знаменует переход от экспансии к доминированию на глобальных рынках. География успеха впечатляет. Китайские бренды ведут агрессивное наступление, не обращая внимания на всевозможные торговые барьеры. В Юго-Восточной Азии, традиционной зоне влияния Японии, было продано 0,5 миллиона китайских автомобилей.

Доля японских марок в Таиланде рухнула с 90% до 69%. На сложном европейском рынке, несмотря на импортные пошлины, китайцы реализовали 2,3 миллиона машин, сделав ставку на гибридные модели. В Латинской Америке и Африке продажи выросли более чем на 30%, достигнув почти 0,8 миллиона единиц. И что уж говорить о нашей стране, где после ухода западных брендов китайские производители контролируют более 50% рынка новых автомобилей.

Один из секретов успеха кроется в невероятном прорыве на ниве создания транспортных средств на новых источниках энергии. На внутреннем рынке доля электромобилей и гибридов достигла почти 60% от всех продаж легковых авто. Это, в частности, позволило брендам BYD и Geely войти в мировую десятку крупнейших автопроизводителей, а Chery закрепить статус одного из крупнейших экспортеров.

Фото Leandro Chemalle/globallookpress.com

Второй фактор таких побед — интегрированная цепочка поставок (контроль над сырьем — литий, кобальт и производством аккумуляторов (CATL, BYD) обеспечил стабильность выпуска даже в условиях глобальных дефицитов); адаптация к локальным рынкам (компании активно открывают заводы за рубежом, в частности в Испании, Венгрии, Мексике, Таиланде, а с недавних пор и у нас), подкрепленные до самого последнего времени государственной стратегией поддержки.

— 2025 год стал переломным для автопрома КНР, — комментирует ситуацию Ли Сяоцзюнь, аналитик компании Bernstein. — Китай больше не догоняющий, а задающий тренды в доступной электромобильности...

И возразить тут, как бы россияне не относились к машинам из КНР, в целом и нечего. Очевидно, что мировой автопром вступил в эпоху, где правила диктуются не из Детройта или Штутгарта, а из Шэньчжэня и Шанхая. И этот тренд в ближайшие годы лишь усилится.