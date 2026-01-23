Коварные планы: зачем Suzuki строит новый завод в Индии

Компания Suzuki Motor Corp собирается приобрести новый участок земли в индийском штате Гуджарат под строительство нового предприятия. Официальная причина — превентивная подготовка к увеличению производственных мощностей под, далее цитата, «будущий рост автомобильного рынка Индии». А неофициальная? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

По данным на 2025-й год, Индия — самая густонаселенная страна на свете: численность населения — 1 463 900 000 человек. Конечно, каждому из указанных без малого полутора миллиардов граждан Бхарата однажды потребуется личный автомобиль, так что рынок — крайне перспективный. Тут не поспоришь.

Правда, есть и оговорочка, несколько портящая картину: средняя зарплата в этой стране — 32 890 рупий или 380 американских долларов. Безусловно, специалисты с высшим образованием получают больше: например, инженер зарабатывает в месяц от 800 до 1200 USD, а врач — до 1800 USD. Но много ли таких в не самом богатом государстве? Нет, не много, абсолютное большинство индусов всеми силами стремиться к тем самым 380 «баксам».

И тут возникает навязчивое сомнение: а можно ли с таким доходом замахнуться на личную машину? Тем более — новую? Интернет оперативно подсказывает, что самый дешевый автомобиль Suzuki для индийского рынка — Dzire Tour S, эдакая индийская LADA Granta, обойдется в 679 000 рупий или двухлетний средний доход по стране. Не ешь, не пей, каждую копейку, извините, рупию — откладывай. Число перспективных покупателей как-то заметно сократилось, не так ли? Впрочем, релиз о подготовке к строительству нового предприятия Suzuki стоит дочитать до конца.

Фото Benoit Doppagne/globallookpress.com

Там черным по белому написано, что потенциал грядущего конвейера рассчитан не только на удовлетворение внутреннего спроса, но и на потенциальный экспорт. Иными словами, нащупывается перспектива для планомерного снижения торгового дисбаланса между двумя дружескими странами. Да и в российском представительстве Suzuki не отрицают самой возможности поставок бюджетных моделей бренда в Россию: этот сегменты рынка — самый массовый и самый пустой, спрос будет. Впрочем, о чем это мы?

Какие еще индийские автомобили! Да у них руль с другого края, они совсем не стойкие к коррозии и подогрева сидений может не быть! Вот и глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин твердо уверен, что автопрому вольной Индии под санкциями не проползти, ибо нельзя.

Сказал, как отрезал: тем же тоном, что год назад предлагал ввести налог на бедность и силком притащить российского автомобилиста в дилерский центр за новым рыдваном, у которого на ходу руль блокируется. Наверное, в Китай будут дешевые Suzuki гнать эшелонами: там-то с автопромом тяжко, одни сплошные электрички и прочий премиум. Нормальную машину — не купить!..