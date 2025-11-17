Харе Кришна: сможет ли Индия поддержать автопром и авторынок России

Уже 5 декабря Владимир Путин отправится с визитом в Индию, где на ежегодном саммите на высшем уровне лично обсудит тамошними властями и бизнесом новые проекты и расширение старых направлений в сотрудничестве двух стран. А отечественным-то автолюбителям, спросите, что с того? А нам, между прочим, «светят» весьма нетривиальные перспективы, которые, в частности, могут изменить и методику содержания автомобиля, а также внести существенное разнообразие на полке новых авто. Особенно — в самой сложной и проблемной его нише. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Какие запчасти, инструменты и даже автомобили могут приехать к нам в 2026-м из Бхарата

Президента РФ в Республику Индия приглашали давно, да и Нарендра Моди в Москве побывал совсем недавно, так что визит российского лидера в Нью-Дели был вопросом решенным. В дружественном государстве российский лидер кроме посещения официальных мероприятий наверняка проведет ряд важных встреч, в рамках которых обсудит, повторим, вопросы торговых отношений. Индусам есть, что предложить: страна с миллиардом населения богата современными предприятиями и выпуском актуальной для России прямо сейчас продукции, которая была бы очень нелишней на наших прилавках.

Уже известно, о каких направлениях конкретно пойдет речь: продукты, фармацевтика, IT и программное обеспечение, текстиль, а так же два крайне интересных нам, автомобилистам, пункта. Они оглашены весьма общими словами, однако всем понятно, о чем идет речь. Во-первых, пластик и лакокрасочные материалы: насколько индийская «малярка» хороша, мы пока не знаем.

Но отечественные и китайские аналоги привычным составам сбежавших из нашей Необъятной брендов сильно уступают, да и в цене заметно выросли, поэтому конкуренция на рынке DIY и авторемонта конечному потребителю будет только «в плюс». Второй пункт еще интереснее: машинотехническая продукция, в перечень которой входят станки, оборудование и автокомпоненты.

Последние в расшифровке не нуждаются. Впрочем, и от первых двух отечественные автозаводы и ремонтные предприятия явно не откажутся: европейские технологии за последние четыре года крепко обветшали и нуждаются в замене, которую в том же Китае найти не всегда получается. Может быть, в Индии получится получить достойное предложение?

А что непосредственно с автомобилями? Тут индусы пока от китайцев далеки, однако у них есть предложения в самый бюджетный сегмент, которые, по случаю большого контракта, может получить перенос руля справа налево: в частности, продукция Maruti Suzuki в лице моделей Alto, самого популярного и невероятно дешевого индийского автомобиля, и S-Presso, построенного на базе Suzuki Swift.

А ведь в российском представительстве Suzuki порталу «АвтоВзгляд» не раз говорили об актуальности идеи индийских поставок и даже рассказывали, что ездили на тамошний завод оценить ситуацию. Неужто LADA Granta получит конкурента? Верится слабо, ведь, напомним, о возможном появлении на нашем рынке индийских машин заговорили еще в 2022-ом, но дальше предположений дело не пошло. Но надежда, как мы знаем, умирает последней.

Интерес и фокус предстоящего визита заключаются еще и в том, что Индия у России покупает много, а продает — недостаточно: торговый дисбаланс, однако. Ведь помимо той самой нефти, которую, по мнению Дональда Трампа, индусs не покупают, Бхарат является одним из крупнейших заказчиков российского оружия. Следим за повесткой, ожидаются крайне любопытные новости.