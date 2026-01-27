В России возродят отечественный автобренд «Руссо-Балт»

Наш довоенный автомобильный бренд «Руссо-Балт» планируют возродить в Перми. Для начала энтузиасты займутся выпуском электрических фургонов в стиле американского пикапа Tesla Cybertruck.

Портал «АвтоВзгляд» убедился, что официальный сайт марки уже запущен. Согласно предварительным данным, у новинки еще нет имени, зато известны ее технические характеристики.

За движение будет отвечать 200-сильный электромотор, к которому прилагается батарея емкостью 115 кВт*ч. Производители обещают, что она будет исправно работать в диапазоне температур от -45°C до +45°C. Запас хода на одном заряде должен составить четыре сотни километров.

За электрофургон попросят минимум 6,5 млн рублей, грузоподъемность будет достигать 1000 кг. То есть за руль можно садиться, имея права категории B. Автомобили собираются делать исключительно под заказ, первые экземпляры начнут отгружать владельцам через год, пишет телеграм-канал «Грузовики и вообще», ссылаясь на директора предприятия «Руссо-Балтъ» Виктора Некрасова.

На сегодняшний день упомянутый фургон проходит процесс сертификации.