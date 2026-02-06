В новый год без перемен: автопром России не выходит из летаргического сна

Рабочий прототип кроссовера LADA Azimut заснят на видео бдительными гражданами в китайском городе Хэйхэ, расположенном аккурат через границу от Благовещенска. Тоже мне новость! Портал «АвтоВзгляд» был куда больше удивлен, если бы китайский прототип испытывался на российской территории.

Как считают эксперты, будущий флагман АВТОВАЗа находится на стадии дорожно-климатических испытаний, во время которых калибруются системы управления двигателем, настройки подвески, а также ABS, ESP и прочая электроника. Через плотную маскировочную пленку фотошпионам разглядеть ничего существенного не удалось — вот разве что селектор автоматической коробки передач. Но географический фактор заставляет предположить, что тольяттинцы готовятся лечь под Китай, как и все остальные.

НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРАВИ БАЛ

Весь прошлый год отечественный автопром успешно уклонялся от давно назревшей коренной перестройки своей деятельности. Он мужественно преодолевал — за счет покупателей, конечно — все возникавшие трудности, которых было в достатке, а одновременно презирал приоткрывавшиеся — пусть и невеликие — возможности по переходу на более-менее современные технологические рельсы.

Ну вот и день прошел, и с ним

Все призраки, весь чад и дым

Надежд, которые мне душу наполняли.

Чего я ждал? что думал здесь найти?

С надеждами, что автомобилестроительная отрасль России сама возьмется за ум без живительного пинка сверху, похоже, придется распроститься. Судя по новостям, которые приходят уже в этом новом году, неэффективность, стагнация, надежды на государственную поддержку и китайскую помощь продолжат править бал.

Фото: Oleg Spiridonov/globallookpress.com

Буквально на днях коммерческий директор АО «Кама» Александр Костылев сообщил, что официальный старт продаж электромобиля «Атом», собранного в основном из китайских комплектующих, назначен на апрель 2026 года. Дались же нашим стартаперам именно электрокары!

Для закрытой группы предзаказа цена экочуда составит 3,9 млн рублей, цитирует Костылева агентство ТАСС. При покупке в кредит или лизинг прайс понизится до 2,975 миллионов рублей — причем не от щедрот производителя, а за счет государственных субсидий.

Сколько лихие автодельцы собираются содрать с покупателей, не сделавших предзаказ, по-прежнему остается загадкой. Тут не грех напомнить, что речь идет о крохотном электромобильчике от компании, ничем себя пока еще не зарекомендовавшей, не имеющей своих дилерских и сервисных центров и надеющейся в этой области на неких «партнеров в крупных городах». Зато цена сходу внушает уважение.

ЧИННО, БЛАГОРОДНО, ПО-СТАРОМУ

Но вернемся к гиганту мысли, то бишь, флагману отечественного автопрома и его суперновинке. Поскольку Azimut представляет собой, по сути, Vesta с увеличенным клиренсом, то и привод у него планируется безальтернативно передний. Оснащаться автомобиль будет безнаддувными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 л, мощностью 120 и 132 л. с., пару которым составит шестиступенчатая механическая коробка. Другого делать мы не умеем.

Фото: Sergey Elagin/globallookpress.com

В списке опций вроде как собирается присутствовать и вариатор, но это уже заслуга зарубежных партнеров. Как обнадежил глава АВТОВАЗа Максим Соколов, когда-нибудь в будущем кроссовер получит турбомотор мощностью 150 л. с. и классический автомат. Китайские, естественно.

Вряд Azimut можно считать прорывным шагом к технологическому суверенитету, как и новую электронную архитектуру LADA Aura. Ведь за этим громким термином скрывается всего-навсего система бесключевого доступа и функция дистанционного запуска двигателя. В результате такого апгрейда цена обновленного автомобиля стартует от 2 269 000 рублей — амбиции для продукции АВТОВАЗа кажутся слегка завышенными.

В остальном война отсталому,

Древнему и бестолковому,

Чтобы с этих пор по-новому

Оставалось все по-старому.