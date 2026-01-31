Нереальные планы: почему электромобилю «Атом» неминуемо грозит провал

В преддверии начала серийного производства отечественного электромобиля «Атом» эксперты озадачились насущным вопросом — а сколько таких машин сможет переварить российский рынок? Собственно говоря, портал «АвтоВзгляд» считает, что этой проблемой должны были озаботиться маркетологи компании, буде таковые существуют, и не сейчас, а до начала разработки проекта.

Вкратце напомню, что из себя представляет детище компании «Кама», ожидание родов которого превратилось в серьезное испытание для нервов всех причастных к авторынку. Это электромобиль, наикомпактнейший ситикар, весьма дорогой даже по нынешним недешевым временам. Почти четыре миллиона рублей за проблемы с зарядкой и размеры как у Peugeot 208 — не самый лучший набор характеристик для завоевания рынка.

КТО МЕНЬШЕ?

Но слово специалистам, которых любезно опросило агентство «Автостат».

Слушайте вы, пьянчуга, что пишут в газетах умные люди! Слушайте!

Автоэксперт Игорь Моржаретто, которого представлять моторизованным россиянам не надо, считает, что перспективы у нового автомобиля непростые: «Во-первых, потому что рынок электромобилей за прошедшие годы сильно изменился — и в мире, и у нас в стране... Очень дорого за небольшой и стильный автомобильчик класса А (а такие никогда на нашем рынке большим спросом не пользовались)... Среди покупателей вижу разве что государственные и муниципальные структуры».

Не светится оптимизмом и Анна Уткина, директор по коммуникациям компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр»: «Потенциальный объем продаж в условиях общего спада рынка новых электромобилей в России может составить пять- шесть тысяч единиц в 2026 году. Целевая аудитория марки — преимущественно коммерческий сегмент, а не массовый частный потребитель».

И даже таких объемов не дает «Каме» Юрий Тен, основатель сервиса безопасных покупок за рубежом Terminal A: «Помимо корпоративных парков, основными покупателями станут жители столицы, готовые пользоваться новыми технологиями и одновременно поддерживать отечественный автопром... Более реалистичным выглядит прогноз на уровне двух-трех тысяч автомобилей».

Очевидно, что все специалисты разделяют сомнения в коммерческом успехе «Атома», неоднократно высказанные экспертами портала «АвтоВзгляд». При всеобщем согласии, которое есть, как известно, продукт при полном непротивлении сторон, возникает законный вопрос — а зачем руководство компании-производителя вообще вляпалось в эту историю?

ПЛАНЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Вся затея изначально казалась очень мутной, хотя и не столь глупой, как приснопамятная афера с прохоровским «Ё-мобилем». Здесь чувствовалась более серьезная идеологическая проработка, учитывавшая стремление наших финансово-экономических властей во всем (тупо и прямолинейно) следовать трендам Запада. Поэтому апелляция к «экологически чистому» стартапу априори должна была найти поддержку в высших чиновничьих кругах.

Далее, заявление о сугубо отечественном производстве в полной мере отвечало заявленному президентом страны курсу на достижение технологического суверенитета. Подтверждением состоятельности проекта должно было служить массовое желание отечественных автолюбителей приобрести еще не рожденный автомобиль, количественно выраженное в 100 000 предзаказов.

Эти три составляющих сулили «Атому» ненулевые шансы на государственную поддержку — если не финансовую, то уж точно моральную. Однако столкновения с реальностью планы не выдержали.

И начинанья, взнесшиеся мощно,

Сворачивая в сторону свой ход,

Теряют имя действия.

А может быть и так, что они изначально не строились в корреляции с той самой реальностью.

ГЛАДКО БЫЛО НА БУМАГЕ

О явном несоответствии позиционирования продукта реалиям рынка «АвтоВзгляд», повторю, уже писал. Крохотная машинка за большие деньги частнику не нужна. Каршерингу и такси миниатюрный автомобиль-гаджет тоже не очень подходит. И в первом, и во втором случаях котируются надежные среднеразмерные кроссоверы, в крайнем случае автомобили С- и D-класса, не обремененные электронными излишествами.

Надежды производителей «Атома» на государственные субсидии, чтобы свести цену к более-менее приемлемой сумме в 2 975 000 рублей, строятся на зыбкой почве. Неизвестно, станет ли государство поддерживать автомобиль, который только называется отечественным, при том, что его основные узлы и агрегаты изготовлены в Китае. Об этом, в частности, писали «Ведомости», ссылаясь на материалы компании, с которыми они якобы ознакомились.

В то, что «Каме» удалось набрать более ста тысяч реальных заявок по предзаказам, также мало кто верит, что хорошо видно по экспертным оценкам уровня продаж. И, между прочим, они еще весьма щедры. По итогам 2025 года в России всего реализовано всего 12,5 тысячи новых электромобилей. Невозможно представить, что едва вылупившийся «Атом» отожрет одним махом половину рынка. Да пусть даже одну пятую часть — все равно нереально.

А сколько же реально машин сможет продать «Кама»? Ровно столько, сколько на это будет выделено бюджетных средств. Ибо подобные проекты могут худо-бедно существовать только на государственные средства.