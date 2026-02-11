Стало известно, сколько кроссоверов LADA Azimut планирует выпускать АВТОВАЗ

АВТОВАЗ вовсю готовится к производству кроссовера LADA Azimut, который станет главной новинкой отечественного автогиганта в 2026 году. И по информации, подтвержденной поставщиками компонентов, тольяттинцы планируют выпускать по 70 тысяч паркетников в год.

Об этом сообщает телеграм-канал «Автопоток». Его редакторы уточняют, что именно такой «стопроцентный» объем комплектов деталей заложен в контрактах с производителями запчастей. При этом официальных комментариев от представителей АВТОВАЗа пока не поступало.

Старт производства Azimut намечен на третий квартал 2026 года, а начало продаж — на четвертый. Стоимость модели, как ранее говорил президент компании Максим Соколов, раскроют в самый последний момент перед рыночной премьерой кроссовера.

LADA Azimut базируется на платформе флагманской модели Vesta. На начальном этапе покупателям предложат два атмосферных бензиновых двигателя: 1,6-литровый мощностью 120 л.с. и 1,8-литровый на 132 л.с. В числе коробок передач заявлены 6-ступенчатая «механика», вариатор и 6-диапазонный «автомат». Но последний будет доступен не сразу, как и 150-сильный турбомотор на 1,5 литра.

Уже известно, что в базовой комплектации Azimut, помимо ABS с ESP и «ЭРА-ГЛОНАСС», появятся две подушки безопасности, электрический ручник, ассистент при спуске с горы, задние парктроники и система выбора режимов движения. Кроме того, ожидаются светодиодная оптика, климат-контроль, 10-дюймовый мультимедийный экран, камера заднего вида, цифровая «приборка», бесключевой доступ и дистанционный запуск двигателя.