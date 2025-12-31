Новые «Москвичи», «Волги» и еще 14 интересных автопремьер 2026 года для России

Уходящий 2025-й окончательно закрепил доминирование китайских марок на российском рынке, и в следующем году их наступление продолжится. Нас ждут и свежие модели, и целые новые бренды. Кстати, не только «поднебесные». А подробности — в обзоре портала «АвтоВзгляд».

LADA AZIMUT

Одной из самых громких премьер 2026 года станет LADA Azimut — кроссовер класса «В+», построенный на модернизированной платформе Vesta. Интрига вокруг модели нарастала с момента показа предсерийной версии на ПМЭФ, и к концу 2025-го АВТОВАЗ уже выпустил порядка 100 тестовых экземпляров. Испытания тщательно закамуфлированных прототипов проводят в Тольятти.

«Азимут» с колесной базой 2675 мм и клиренсом 208 мм изначально будет предлагаться с двумя атмосферными бензиновыми двигателями: 1,6-литровым (120 л.с.) с «механикой» и 1,8-литровым (132 л.с.) с вариатором. Позже линейку должен пополнить турбированный 1,5-литровый мотор мощностью 150 л.с. Топовые версии будут отличаться двухцветными дисками и панорамной крышей. Ожидается, что серийное производство стартует летом 2026 года.

УАЗ «ПАТРИОТ»

Тем временем УАЗ «Патриот» получит первую за долгое время масштабную модернизацию и, наконец, дизельную силовую установку. Рестайлинговый флагман должен появиться в продаже в середине 2026-го. Главные внешние изменения коснутся светотехники, в салоне появится новая центральная консоль с выступающим экраном мультимедиа, а также иной руль с подогревом и кнопками управления. Двухлитровый «дизель» на 136 сил будет работать в паре с 6-ступенчатой «механикой».

Фото: Москвич

VOLGA C50, K40 И K50

Помимо прочего, нас ждет возвращение легендарной «Волги», которая предложит три модели: седан C50, а также кроссоверы K40 и K50. Но, как и в случае с другими «реинкарнациями» речи о собственных разработках не идет: под названием C50 скрывается Geely Preface, K40 — это переименованный Geely Atlas, а K50 — среднеразмерный Monjaro. Точные сроки начала продаж пока не раскрываются.

«МОСКВИЧ М70» И «М90»

Завод «Москвич» тоже готовится к расширению модельного ряда. Уже в марте 2026-го должны выйти на рынок модели М-линейки, представленной кроссоверами «М70» и «М90». Новинки получат уникальную эмблему, напоминающую трезубец кремлевской стены, и будут позиционироваться как более премиальные, чем имеющиеся сейчас. «М70» построен на базе MG HS, «М90» — на MG RX9. Производство SUV уже началось.

JAC JS9 И SOLLERS S9

В июле-сентябре на российском рынке появится парочка близнецов — внедорожники JAC JS9 и Sollers S9. В их основу лег пикап JAC T9, хотя новички получат оригинальный салон и иную калибровку двигателя. Сборку обеих «проходимцев» наладят в Ульяновске — чтобы запустить серийное производство, автозавод сейчас проводит серьезную модернизацию.

Фото: Omoda

OMODA C5

Что же касается «китайцев», то одной из главных премьер станет Omoda C5 нового поколения. Кроссовер длиной 4,5 метра предложит передние сиденья с электроприводом, двухзонный климат-контроль, беспроводную зарядку и адаптивные системы помощи водителю. Под капотом поселится 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 147 л.с. В зависимости от привода его будут дополнять 6- или 7-ступенчатая роботизированная коробка.

EXEED ET8, JAECOO J6 И JETOUR G700

Exeed — премиальный суббренд Chery — готовит для нашей страны большой кроссовер ET8. А Jaecoo, который также входит в «вишневый» концерн — компактный кроссовер J6. Тот, что ранее был известен под названием J5. Кстати, закрытую предпремьеру второго в России уже проводили, и портал «АвтоВзгляд» рассказывал о паркетнике подробно здесь. А еще мы ждем рамный внедорожник G700 от Jetour.

BAIC BJ41 И BJ30

Китайский бренд BAIC, решивший сконцентрироваться на внедорожниках, привезет в 2026 году сразу две интересные модели. Первая — BJ41 (второе поколение BJ40), которая выйдет с бензиновым и дизельным моторами. Вторая — брутальный BJ30 с гибридной силовой установкой и полным приводом.

AION, HYPTEC, ICAUR, DEEPAL

Отдельного внимания заслуживает запуск в России ряда новых марок, которые представят свои автомобили в нашей стране уже в следующем году. На сцену выйдут Aion и Hyptec от концерна GAC, брутальные iCaur от Chery и премиальные Deepal от Changan. Но есть нюанс — все они предложат электромобили и гибриды.