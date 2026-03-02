Завод «Москвич» намекнул на дальнейшее расширение своей модельной линейки

В рамках состоявшейся сегодня официальной презентации новых моделей завода кроссоверов М70 и М90, которые, напомним, являются клонами таких моделей «поднебесной» компании MG, входящей в корпорацию SAIC, как MG HS и MG RX9, генеральный директор МАЗ «Москвич» Елена Фролова намекнула о том, что в обозримом будущем на конвейер предприятия встанет еще одна машина. Но какая — не уточнила, но портал «АвтоВзгляд» попытался угадать...

И учитывая довольно странные отношения столичного автозавода с прежним партнером — китайской же JAC, можно почти со стопроцентной уверенностью говорить, что новинкой станет одна из моделей англо-китайской MG. А их у нее на сегодняшний день аж 14.

Причем и чисто электрических, и гибридных, и традиционных бензиновых. И гадать, в какую сторону в этот раз качнет московских автостроителей, довольно трудно. Они вполне могут продолжить и свою электротему, хотя их «Москвич 3е» особой популярностью не пользуется, а свежий Umo 5 еще не поступил в продажу. Или попробовать набирающую популярность и в мире, и в России гибридную историю. Ну и, разумеется, продолжить традиционную, как наиболее привлекательную для массового потребителя

Но могут, если ориентироваться на спич г-жи Фроловой, пойти совершенно неожиданной дорогой. В частности, начальница «Москвича» заявила, что после того, как вверенное ей предприятие соберет «основной портфель», то тогда попытается всех удивить. И если рассматривать планы завода в этом ключе, то его очередной новинкой вполне может стать... электрический родстер MG Cybister. Который, впрочем, уже сейчас продают в России по серым схемам. Эта «электричка» достигает в длину 4,5 м, ее заявленный запас хода — 520, разгон до 100 км/ч при мощности в 544 л.с. — 3,2 сек. Ну и куча всяких инновационных плюшек.

Фото производителя

С другой стороны, смутно анонсированной моделью может стать переднеприводный хетчбэк MG3, вооруженный 1,5-литровым бензиновым двигателем. Машинка (компактная снаружи, но просторная внутри) вполне может привлечь внимание в том числе и молодежной аудитории.

Впрочем, повторим, гадать тут можно до бесконечности. В конечном счете на решение заводчан обзавестись третьей моделью MG, повлияет только уровень продаж уже презентованных SUV. Так что — подождем.