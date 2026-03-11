Весь мир в труху: Volkswagen объявил масштабное сокращение

Процесс дефрагментации и развала переживает некогда ведущий и наиболее успешный автопром Старого Света: немецкий. Рвется там, где тонко, и на текущий момент особенно острые неурядицы переживает, казалось бы, самый стойкий из автобрендов Германии — Volkswagen. Причем беда, как говорится, пришла откуда не ждали. Как дошли до жизни такой и чем закончатся эксперименты, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

На европейском автомобильном небосклоне снова разразилась гроза: VW сообщил о масштабном сокращении персонала, как реакции на глобальное падение прибыли. Вы можете себе представить, что машины VW не хотят покупать?

А оно ведь так и есть! Американцы ввели пошлины, а сверху, как вишенка на торте, выкатили коллективный иск за масложор двухлитровых моторов EA888, что ставятся на Jetta, Tiguan, Passat и Teramont, Audi Q3, Q5 и Q7. По итогам «пьянки» годовая прибыль концерна снизилась вдвое: VAG показал худший результат с 2016 года. Как итог — сокращение 50 000 человек к 2030 году.

Глава концерна Оливер Блуме связал «фатальный результат» с новыми американскими пошлинами и проблемами Porsche в США: внезапно выяснилось, что американцам плевать на экологию и электрификацию, им подавай мощные орущие моторы и заправку «с пистолета». А все эти байки про спасение планеты — не работают.

Тем более — с повышенным тарифом, который рыжий берсерк одним росчерком пера вкатывает по разным направлениям чуть ли не каждый день. Впрочем, г-н Блуме, конечно, недоговаривает: проблемы VW связаны не только с мистером Трампом и не только с Соединенными Штатами.

Фото Frank Hoermann/SVEN SIMON/globallookpress.com

Ключик бедового положения некогда великого бренда лежит в Азии: Volkswagen испытывает чудовищный спад на ключевом авторынке — в Китае.

И никакое повышение спроса в родной Европе и Латинской Америке не способны компенсировать снижение продаж в Поднебесной: там предпринимаются феноменальные по капиталовложениям меры, запускаются новые модели и прочие эффективные менеджерские ходы, но луноликий покупатель отходит от немецкой марки все дальше и дальше. Кстати, не обошлось и без «камней в огород» электрификации: по мнению Оливера Блуме перевод на электротягу также привел к снижению прибыли.

До «Ниссана», конечно, немцам пока далеко, порох в пороховницах Volkswagen еще есть, но искрометная притча про Шарика и военную часть уже уместна: запасов прочности VAG на годы не хватит, а посредственные управленческие решения, помноженные на отказ от дешевых энергоносителей, уже начинают скручивать успешное предприятие в «бараний рог».

Вот бы найти новый рынок, разом нарастить объем и приток денежных знаков, но где же его взять-то в современном мире. Хотя, постойте...