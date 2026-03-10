Не о чем говорить: почему китайцы не боятся камбэка мировых автобрендов в Россию

Разнообразные инсинуации по поводу возвращения брендов, сбежавших из России, вышли на новый уровень. Ныне экспертов беспокоит даже не то, воротятся ли они вообще, а куда более конкретные вопросы об пертурбациях, грозящих отечественному рынку, буде такое случится. Порталу «АвтоВзгляд» остается только безнадежно напоминать поговорку про бег наперегонки с паровозом.

Жанр научной фантастики, распрощавшийся в прошлом веке с классической литературой, сейчас прочно обосновался, похоже, в аналитических статьях, посвященных будущему отечественной автоотрасли. Во, к примеру, умы многих экспертов волнует бессмысленный в своей неисповедимости вопрос — насколько сильно изменится положение в РФ китайских автобрендов, ежели они вдруг снова окажутся, паче чаяния, в конкурентной среде.

ИЗ ГРЯЗИ, ДА В КНЯЗИ

Основные посылки, на основании которых делаются попытки прийти к какому-то заключению, в большинстве случаев весьма спорны.

«Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось!»

Прежде всего, декларируется качественно выросший уровень автомобилей из Поднебесной. Они-де перестали быть дешевым хламом, а являют собой технологичные, богато оснащенные, качественно собранные транспортные средства, чья эксплуатация подкреплена налаженной сервисной поддержкой. Кроме того, пользуясь относительным вакуумом предложения на российской рынке, они захватили самые востребованные ниши кроссоверов и электромобилей, где серьезно укрепились.

Фото avtovzglyad.ru

Исходя из всего вышесказанного, возвращение европейских, японских и корейских производителей никоим образом не угрожает доминированию китайских компаний, поскольку последние обзавелись своим лояльным потребителем, которого жизнь приручила к особенностям дизайна, комплектациям, соотношению цены-качества автомобилей из Поднебесной.

Воспользовавшись отсутствием конкурентов, «поднебесные» компании переформатировали рынок под себя, задав ему новые стандарты. Наиболее ярко это проявилось в обилии электронных помощников в базовых комплектациях и продвинутых мультимедийных системах, ранее доступных только в дорогих моделях.

И теперь именно возвращенцам придется доказывать свою востребованность и бороться за место под солнцем. Все это пойдет исключительно на пользу автовладельцам, ибо конкуренция мотивирует производителей работать лучше, адаптировать ассортимент под существующие запросы потребителей, искать новые форматы обслуживания, пересчитать финансовые модели.

ДОРОГОЙ, НО ШИРПОТРЕБ

Все так, да не так. Точнее, очень сильно не так, а гораздо более пессимистично.

Чего мне ждать хорошего-то? Я уж и на картах гадала про судьбу свою, и у ворожеи спрашивала: выходит — самая несчастная.

Фото avtovzglyad.ru

Несомненно, назвать дешевым ширпотребом современные китайские автомобили язык не повернется. Впрочем, и до подлинного высокотехнологичного уровня им еще карабкаться и карабкаться. И надежность распиаренной электроники под большим вопросом, и ее функционирование вызывает пока нарекания.

Из лежащего совсем уж на поверхности — поиск музыкальных треков на флешке или карте памяти частенько игнорирует иерархию папок, а адаптивному круиз-контролю не хватает плавности в работе и точности в оценке дорожной ситуации как при обгоне, так и на изгибах трассы.

Что касается богатства оснащения, то оно с лихвой компенсируется завышенной до беспредела ценой. Кстати, это бьет и по соотношению цены-качества, к которому по старой памяти любят апеллировать синофилы, но к настоящему моменту утратившему свою привлекательность. Изъяны техобслуживания, в том числе и гарантийного, повергают дилеров в депрессию и делают ценники на «китайцев» еще более шокирующими.

РАЗГОВОР НИ О ЧЕМ

И если вдруг в Россию вернутся глобальные бренды, то это вряд ли серьезно поправит ситуацию на рынке в обозримом будущем. Ибо «невидимая рука рынка» давно ничего не регулирует, никакой конкуренции между производителями в реальности не существует. Применительно к теме нашего разговора это означает, что европейцы, японцы и корейцы не будут демпинговать, а немедленно выкатят прайсы покруче китайских. Поелику в долгой истории человечества цены практически никогда не снижались, а лишь неуклонно росли.

Фото avtovzglyad.ru

Теперь резюме. Весь этот разговор, хотя и не я его начал, в принципе ни о чем. Глобальные бренды, случись им задуматься о возвращении в среднесрочной перспективе, столкнутся с колоссальными проблемами, которые потребуют от них немалых интеллектуальных и финансовых вложений.

Им предстоит улаживать дела с чиновниками, с нуля налаживать производство, восстанавливать логистические связи и дилерские сети. Если наши власти ввели драконовские меры в отношении условно дружественного Китая, то вряд ли они пойдут навстречу безусловно враждебному Западу.

Верно заметил экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев: «Правительство будет делать все возможное, чтобы выдавить тех, кто не имеет заводов. Плюс, будет дальше ужесточать правила ввоза». Так что не стоит строить радужных планов в ожидании второго пришествия мировых автомарок.