Неумолимая поступь: рынку США не по силам сдержать натиск авто из Китая

Авторынок США, последний неприступный бастион на пути мировой автоэкспансии КНР, скоро может покориться автомобильным брендам Поднебесной. Раз большинство заводов, занимающихся сборкой iPhone, расположено именно в Китае, то почему тогда автомобили «мейд ин Чайна» не могут заинтересовать американских автолюбителей? Портал «АвтоВзгляд» пытается понять логику тех, кто, находясь по другую сторону океана, до сих пор этого не усвоил.

Привычка — дело наживное. Американцы так и вовсе вечно живут привычками, которые годами формировались в обществе и основываются, помимо всего прочего, на гордости за страну. Но чужое — не значит плохое. Тем более в эпоху глобализации, когда технологии во многом становятся едиными, а потому главное — кому удастся их грамотнее применить и выгоднее предложить.

Власти Соединенных Штатов сегодня прилагают все усилия, чтобы до последнего оттянуть приход китайских автопроизводителей. Основной мерой сдерживания, без всяких сомнений, являются заоблачные пошлины на ввозимую продукцию. Однако насколько долго это может продолжаться? Ведь, как принято говорить, насильно мил не будешь.

Эти заградительные пошлины эффективны как краткосрочный переговорный инструмент — не более. Если продолжать гнуть свою линию такими методами без предела, то надо быть готовым к ответным мерам и росту цен для американских потребителей. Сомневаемся, что в Белом доме думают иначе.

Понятно, что янки пока мало о чем — за исключением BYD и Geely — говорят все эти названия китайских автомобильных марок, хотя практически со всеми из них легко познакомиться заочно — интернет в помощь.

В случае налаживания в США производства даже хотя бы части «китайцев», это пойдет только на руку тамошним покупателям: выше конкуренция — больше выбор, а побочный эффект всего этого — почти гарантированное снижение цен. Кстати, Дональд Трамп вроде не против, хотя все способно измениться, учитывая его характер и стиль ведения дел.

Недовольными могут оказаться профсоюзы рабочих автомобильной промышленности, а точнее — Chrysler, General Motors и Ford, трех столпов отрасли из Детройта. Впрочем, при условии, что китайские компании ограничатся выпуском моделей экономкласса, им бояться особо нечего. По крайней мере, на первых порах.

Дело в том, что американские автостроители практически собственноручно отказались от данного сегмента, посчитав его недостаточно выгодным. А вот кто может понемногу начинать волноваться за занятые позиции, так это южнокорейские автобренды типа Hyundai, играющие на поле бюджетных машин.

Возвращаясь к мнению американских граждан относительно автомобилей из Китая, нельзя не обратиться к статистике, тем более, что в ней есть нечто весьма любопытное. Свежие опросы показали: зумеры созрели до китайских авто, их родители — нет. Оно и понятно: молодое поколение смотрит шире, тогда как люди постарше всегда были и продолжают оставаться консерваторами до мозга костей.

Если опять-таки полагаться на результаты изучения общественного мнения, единственным действенным вариантом, при котором лица среднего и старшего возраста готовы сменить скепсис на милость, является тесное научно-техническое сотрудничество китайских марок с американскими. Хотя, по правде сказать, о каком-то партнерстве с позиции равенства тут говорить явно не приходится — модели из КНР уходят в отрыв почти по всем статьям, в особенности электрокары.

Бессмысленно отрицать тот факт, что «поднебесные» авто вот-вот хлынут в Штаты. Давайте взглянем на их соседей: Мексика уже стала одним из основных направлений для китайского автоэкспорта, а Канада совсем недавно согласилась снизить ввозные пошлины на новые электрокары из Китая с нынешних 100% до 6,1%. Процесс на расширение географии запущен, и не в Овальном кабинете этому мешать.