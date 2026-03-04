Происходящее прямо сейчас в Персидском заливе сложно описать словами, еще сложнее — проследить логику. Однако последствия очередного «причинения демократии» уже сказываются на рынках. Причем — не только фондовых и нефтегазовых: автовладельцы в России тоже совсем скоро ощутят цену «американской решимости». Спойлер: не понравится никому. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Начиная войну с Ираном, один известный «писмейкер», явно ожидал несколько иного исхода, поэтому сейчас твердой рукой (санитаров?) был переключен на строительство бальной пристройки к Белому дому. От греха, так сказать, пока еще кого-нибудь не «наградил демократией».

Однако, фарш обратно уже не провернуть, а Ближний Восток полыхает. И перспектив, что конфликт удастся свернуть оперативно — не проглядывается. Мир продолжает вставать с ног на голову, и платить за каждую из пертурбаций придется твердой, как уверенность Дональда Фредовича в себе, российской валютой.

Очередная, которая уже по счету, война на Ближнем Востоке рискует стать катализатором мощных перемен на авторынке России. Мы, вроде как, не при делах и вообще-то довольно далеко, но взрывы в Иране и во дворе у монархий залива прямо скажется на ценообразовании российский прилавков. В частности — полок автозапчастей.

Причина проста: за последние несколько лет логистика доставки и новых автомобилей понятных брендов, и оригинальных деталей к этим самым автомобилям пролегали исключительно через Персидский залив. Все и вся «в фирменных пакетиках», если речь идет не о китайских поделках, летело и ехало в наши бескрайние широты с Аравийского полуострова. А там сейчас — не до запчастей. Да и с отправкой — некоторые сложности: порты разгромлены, самолеты не летают.

Отсюда вытекает сразу две проблемы. Во-первых, заметно вырастут сроки: если взять из наличия не получается совсем, то следует адекватно оценивать скорость доставки с учетом последних событий. Впрочем, этот эпизод будет не столь остро, как другой: цены.

Уже сейчас многие российские поставщики, мудро оценив перспективы затяжного конфликта, прикручивают к ценникам дополнительные нули, прекрасно осознавая: следующая поставка будет намного дороже предыдущей. Альтернатив, называя вещи своими именами, нет, перестраивать логистику — еще дороже. Фирменные пакетики и коробочки той же «Тойоты» ценятся во все времена, а вот подобрать аналоги удается не всегда. В результате приходится платить, причем — по тройному «трамповскому» тарифу. Увы и ах. Зато — не «китаец»!