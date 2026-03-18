Британцы продлили в России права на логотип марки Jaguar

Британский концерн Jaguar Land Rover оформил в России права на графическое изображение бренда Jaguar. Соответствующую заявку компания направила в Роспатент из Соединенного Королевства еще два года назад — в конце марта 2024-го.

Как сообщает ТАСС, товарный знак зарегистрировали сразу по 21 классу из международного перечня товаров и услуг. В списке — косметическая продукция, технические масла, различные металлы и сплавы, промышленное оборудование и ручные приспособления, а также осветительные и климатические приборы.

Кроме того, в перечне значатся все виды транспорта, драгоценные металлы, печатная продукция и картон, кожаные изделия, элементы интерьера, предметы гардероба и игрушки. Отдельно в документах упоминаются финансовые операции, рекламная деятельность, прокат машин, проведение разных мероприятий и научные разработки.

Напомним, что Jaguar Land Rover приостановил деятельность в России в 2022 году. С тех пор автомобили официально не поставляются и не продаются в нашей стране — их можно приобрести разве что по схемам параллельного импорта. И регистрация товарного знака не свидетельствует о том, что британцы решили вернуться: защита интеллектуальных прав «на всякий случай» — это обычная практика.