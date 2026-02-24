Красное знамя на белом снегу: зимний тест-драйв Hongqi HS3

Китайские марки за последние годы успели и зажечься на российском рынке, и частично погаснуть, а покупатель так и не выучил половину их названий. На этом фоне автомобили Hongqi выделяются: у бренда есть собственная история, узнаваемый стиль, сформированный образ. Не нужно натужно ассоциировать его с немецкими или японскими аналогами — «Красное знамя» самобытно. Другое дело, что маркетинговая подача с акцентом на «роскошь» и «премиальность» скорее отпугивает, чем привлекает. Особенно в случае с младшими в линейке моделями. Потенциальный клиент, учитывая подобное позиционирование, мысленно прибавляет к ценнику лишний миллион (что, увы, отчасти — тысяч на 500-600 — верно) и проходит мимо. И, надо сказать, совершенно напрасно. Особенно в случае с компактным кроссовером Hongqi HS3. Да, это явно не премиум, а просто хороший, удобный, комфортный семейный SUV, пусть и несколько переоцененный, но, тем не менее, уверенно отрабатывающий те деньги, что сегодня за него просят. В чем портал «АвтоВзгляд» в очередной раз убедился, откатав машину в условиях нынешней суровой зимы.

Тестовый HS3 в топовом исполнении с 2-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 245 л. с., 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» Aisin и системой полного привода нынче обойдется покупателю в 3 550 000 рублей. За эти деньги он получит кроссовер длиной 4655 мм и шириной 1900 мм, который на парковке рядом с пресловутым Volkswagen Tiguan смотрится отнюдь не мельче, а внутри предлагает даже больше пространства, чем ожидаешь от компактного «паркетника».

Но каталожные размеры — это теория. Практика владения этим «китайцем» куда интереснее и убедительнее, особенно если она началась с первого серьезного московского снегопада. И именно здесь HS3 показал себя с лучшей стороны.

Рядный 4-цилиндровый турбомотор с максимальным крутящим моментом 380 Нм даже на скользком покрытии ведет себя предсказуемо. Тяга приходит без резких всплесков, что на заснеженной дороге ценишь особенно: колеса не срываются в пробуксовку при каждом энергичном нажатии на педаль газа. А агрегатированная с движком АКП — проверенная и хорошо знакомая по десяткам моделей разных производителей.

«Автомат» не блещет молниеносными переключениями, зато работает мягко и логично, без рывков и задержек. Зимой это важнее спортивных амбиций: плавное размыкание и смыкание фрикционов гарантирует, что при троганье на льду или укатанном снегу автомобиль не станет дергаться и не спровоцирует потерю сцепления.

Полный привод реализован здесь через многодисковую муфту в приводе задней оси. Схема не уникальная, но настроена грамотно: подключение задних колес происходит быстро и без ощутимых вибраций в трансмиссии. Стоит передку начать проскальзывать — задняя ось включается в работу оперативно, без характерной для некоторых конкурентов паузы, когда машина успевает «поплыть». Электронная система стабилизации при этом вмешивается деликатно: не душит мотор при первом намеке на скольжение, а позволяет водителю самому контролировать ситуацию, подстраховывая лишь в критических режимах.

Отдельного упоминания заслуживает геометрическая проходимость. Дорожный просвет в 165 мм — не рекордный показатель, но вполне достаточный для преодоления нечищеных дворов и заснеженных дачных направлений. При этом короткие свесы позволяют без опаски заезжать на бордюры и снежные валы, не цепляясь бамперами.

За время теста автомобиль уверенно «прокапывал» себе путь на придомовой парковке после ночных снегопадов и без особых приключений добирался до загородного дома по отвратительно чищенной (а точнее — просто накатанной соседями) дороге.

Расход топлива зимой — тема болезненная для любого автомобиля с турбомотором. HS3 в городском цикле при температурах от -5 до -15 потреблял в среднем 11-12 литров АИ-95 на сотню километров. На трассе при скоростях до 120 км/ч аппетит снижался до 9-10 л. Для полноприводного кроссовера массой около 1700 кг — результат приемлемый. А топливный бак объемом 64 литра позволяет не так часто заезжать на АЗС.

Подвеска — McPherson спереди и многорычажка сзади — настроена с явным приоритетом на комфорт. Зимой, когда дорожное полотно — сплошная колея, лед и другие «прелести», оставленные коммунальщиками, это ощущается особенно ярко. Автомобиль глотает неровности без жестких пробоев, энергоемкости ходовой хватает даже на серьезные выбоины и ухабы, скрытые под снегом.

При этом в поворотах кроссовер не валится и сохраняет вполне приемлемую обратную связь на руле — электроусилитель хотя и не передает фактуру покрытия с точностью гидравлики, но нагружается достаточно, чтобы на скользкой дороге чувствовать момент потери сцепления.

Здесь стоит упомянуть важный нюанс. Платформа, двигатель и трансмиссия у кроссоверов Hongqi, представленных в России, по сути, одни и те же. HS5 крупнее и тяжелее, HS7 — массивнее, с гибридной «надстройкой», которая в первую очередь улучшает развесовку и лишь во вторую компенсирует нехватку мощности для столь крупного кузова.

Получается простая арифметика: будучи самым легким и компактным носителем предложенной связки мотора и коробки, HS3 оказывается чуть ли не самым динамичным в линейке. Разгон до сотни (не заявленный производителем, а исключительно по субъективным ощущениям) за 8-9 секунд — цифра, которую на сухом асфальте воспринимаешь спокойно, но зимой, когда приходится обгонять фуру на двухполосной трассе, за имеющийся запас тяги хочется сказать отдельное спасибо.

Салон — отдельная история. Материалы отделки (мягкий пластик на передней панели, качественная прострочка на дверных картах, кожаная обивка сидений) не премиальны, но приятны на ощупь и, что немаловажно зимой, не «дубеют» на морозе. Обогрев кресел выходит на рабочую температуру быстро — за три-четыре минуты после запуска, а руля — так и вообще молниеносно, причем теплым становится не только верхний сектор, а весь обод.

Лобовое стекло оснащено электрообогревом, что в условиях ледяных дождей и неизбежной утренней наледи более чем актуально. Двухзонный климат-контроль работает ровно, без характерного для некоторых китайских машин «качания» температуры, когда из дефлекторов по непонятному алгоритму дует то раскаленным ветром пустыни, то арктическим холодом.

Шумоизоляция — на уровне, который действительно приближает HS3 к автомобилям классом выше. На городских скоростях в салоне тихо, на трассе при 120 км/ч появляется умеренный аэродинамический шум в районе зеркал, но разговаривать можно, не повышая голоса. Моторный отсек изолирован хорошо: силовой агрегат напоминает о себе лишь при интенсивном разгоне, а на крейсерских скоростях практически не слышен.

Мультимедийная система, через которую идет управление подавляющим большинством функций, включая настройки климата, с 12,6-дюймовым экраном функциональна, но интерфейс местами (как и у многих «чайнакаров») нелогичен, перегружен, а перевод на русский язык в отдельных пунктах меню вызывает улыбку. Камеры кругового обзора зимой быстро покрываются грязью, а омывателей не предусмотрено — приходится протирать вручную. Багажник объемом в 350 литров невелик (706 л при сложенном диване), но достаточен для повседневных нужд.

Короче говоря, по совокупности качеств Hongqi HS3 — действительно добротный семейный кроссовер, который зимой не преподносит неприятных сюрпризов. А его настоящая проблема, повторим, не техника и не цена, а восприятие. При этом продажи модели растут: в 2025 году спрос на нее увеличился на сумасшедшие 390%, хотя в абсолютных цифрах это 2321 автомобиль против 474 годом ранее — эффект низкой базы очевиден.

Тем не менее можно сказать, что покупатели постепенно меняют свое отношение к самоназванному «люксу», но процесс идет медленно. Бывшие владельцы Skoda, VW, Renault и Hyundai, которым HS3 подошел бы идеально, зачастую просто не доходят до дилерского центра, полагая, что «Красное знамя» — это что-то запредельно дорогое и не для них. А когда узнают цену — удивляются. Но для этого нужно сначала все-таки дойти до автосалона.