Mercedes-Benz зарегистрировал в России новый товарный знак

Топ-менеджеры Mercedes-Benz продолжают заботиться об интеллектуальных правах марки, поэтому запатентовали в нашей стране очередной товарный знак. Он связан непосредственно с автомобилями, а также их ремонтом.

Немецкий бренд покинул наш рынок несколько лет назад

Соответствующая заявка от головного офиса немецкого автогиганта, расположенного в Штутгарте, поступила в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) в первой половине сентября прошлого года. В итоге документ был обнародован в открытой электронной базе отечественного ведомства.

Выяснилось, что на сегодняшний день наименование «Мерседец-Бенц» успешно зарегистрировано у нас сразу по двум классам международного ранжира товаров и услуг (МКТУ). Такой шаг поможет защитить продукцию от подделок.

Напомним, Mercedes-Benz свернул бизнес на территории России в марте 2022 года, прекратив производство своих моделей, а также их поставки к нам.