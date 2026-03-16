Ждуны не дождутся: секреты популярности в России некитайских автобрендов

За два минувших месяца автомобилисты приобрели в 2,5 раза больше автомобилей мировых некитайских брендов, чем за аналогичный период прошлого года. С учетом всех препон, которые были поставлены на пути именно такого покупательского поведения, ситуация выглядит странновато. Но портал «АвтоВзгляд» считает, что удивляться тут нечему.

Отечественные автолюбители по-прежнему не верят ни в наш, ни в «поднебесный» автопром

В январе-феврале 2026 года в России было поставлено на учет 24,4 тысячи новых легковых авто «глобальных» брендов. Этим некорректным определением часть иномарок обязана искусственно ограниченному ассортименту отечественного рынка, и означает оно лишь одно — не китайские, не российские и не белорусские шильдики на капоте. Продажи машин, подвергнутых остракизму — по большей части за дело — неожиданно для многих выросли на 148%. ибо в первые месяцы 2025-го их было реализовано менее 10 тысяч.

АКТИВНОСТЬ НОСТАЛЬГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Согласно статистике агентства «Автостат» рыночная доля мировых брендов — термин все лучше, чем «глобальных», хотя тоже не фонтан — выросла в нынешнем году до 15,2% по сравнению с жалкими прошлогодними 6%. В чем парадокс? Ажиотажный спрос конца 2025-го был вполне ожидаем, поскольку автомобилисты стремились успеть приобрести свою зарубежную мечту до вступления в силу жестоких ограничений, именуемых в просторечии эвфемизмом утильсбор.

Каковой, собственно, и был призван пресечь на корню ввоз белого, серого и прочих оттенков импорта — того самого, который всемерно поощрялся теми же самыми государственными органами в предшествующий период. Ожидалось, что вслед за всплеском покупательской активности ностальгирующих элементов неизбежно наступит откат, и рынок вернется в предписанные ему свыше рамки.

Да движутся светила стройно

В предписанных себе кругах,

И реки да текут спокойно

В Тебе послушных берегах.

То есть, вверх попрут продажи сугубо отечественного и китайского локализованного. К вящему изумлению законотворцев, произошло все с точностью наоборот.

Из трех лидеров рынка два продемонстрировали падение по сравнению с весьма неудачным прошлым годом, а достижения третьего невозможно оценить по причине отсутствия его ранее как класса. Конкретно: LADA потеряла 25,8%, Haval — 2,4%, ну а Tenet прошел на новенького. У подавляющего большинства остальных китайско-русских брендов дела также пока идут неважно.

В целом, рынок легковых автомобилей за два месяца упал на 3,9%. На этом печальном фоне продажи Mazdaвыросли на 1341%, Toyota — на 90%, BMW — на 73%. Первые две марки вообще умудрились попасть в десятку лучших, а баварцы не дотянули до попадания в элиту совсем немного, продав 2180 машин и захватив 10% от общего объема пресловутых мировых брендов. Значительной рост продемонстрировали и остальные некитайские иномарки, присутствующие на российском рынке.

ЖДУНЫ И СИНОФОБЫ

Свои соображения по данному вопросу высказал в личном телеграм-канале Сергей Целиков, глубокоуважаемый директор аналитического агентства «Автостат»:

— На мой взгляд, — заявил он, — одна из причин такова. В начале прошлого года, на волне начавшихся переговоров с США по Украине, появилась иллюзия скорого возвращения мировых брендов в Россию. И потенциальные покупатели новых авто перешли в режим «ждунов». За год «переговоров» иллюзия рассеялась. То есть, ждуны не дождались...

Аргументацию г-на Целикова можно немного уточнить и расширить. Прежде всего, очевидно: если бы ждуны просто не дождались, они бы поторопились осуществить свои нереализованные чаяния до повышения утильсбора. Мы же видим, что спрос на табуированные машины не исчез и после запланированной точки бифуркации.

В значительной степени кассу 2026-му году сделали автомобили мощностью до 160 л.с., проходящие по льготной схеме ввоза. Но и дорогие премиальные модели продемонстрировали свое нежелание сдаваться — помимо вышеупомянутого BMW в рост пошли также Mercedes-Benz, Audi, Lexus и Land Rover. Даже Ram умудрился отыскать 375 покупателей на свои чудовищные пикапы, увеличив продажи на 122%.

Автомобилисты смекнули, что наши автомобильные власти, единожды войдя в запретительный раж, на этом не успокоятся. Да, мой старый друг, вы больны организационным бессилием и бледной немочью.

То, что утильсбор будет регулярно повышаться, заявлено официально. Также нет никаких причин считать, что волшебное число 160 со временем не подвергнется коррекции в сторону уменьшения. Следовательно, и сейчас не самые плохие времена прибарахлиться за бугром.

И главное. Число водителей, которым категорически не нравятся изделия китайского и отечественного автопрома, достаточно велико. Они готовы приобретать ТС заслуженных брендов даже тогда, когда они сделаны в КНР. Ибо эта категория граждан не относится ни к синофобам, ни к еврофилам, а просто хочет качества. А у автостроителей, реально заботящихся о своем имидже — как BMW, Mercedes, etc — оно сохраняется, даже если сборка осуществлена руками наших азиатских типа-союзников.