В Санкт-Петербурге наладят производство автомобилей российского бренда Senat

Слухи о том, что на бывшем заводе Toyota в Северной столице будут производить автомобили под новым отечественным брендом Senat, появились еще в прошлом году. И, похоже, так в итоге и произойдет.

О том, что автомобили, сборку которых наладят в Санкт-Петербурге, сформируют модельную линейку нового бренда Senat, сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники «в деловых кругах». В подробности инсайдер вдаваться не стал, однако уточнил, что речь идет не о седанах Aurus Senat, а об отдельной марке. А еще — что производство премиальных машин запустят в этом году.

Чуть раньше, пару дней назад, стало известно, что первую модель «Сената» представят публике в рамках Петербургского международного экономического форума, который пройдет в Северной столице с 3 по 6 июня. Что это будет за машина, пока непонятно, но можно с уверенностью предположить, что в ее основу ляжет какой-то китайский автомобиль. Прежде ходили слухи, что в проекте примет участие «поднебесная» Hongqi.

Напомним, что петербургский завод Toyota, запущенный в 2007 году, остановился после событий февраля 2022-го. В итоге японцы предприятие продали, и сейчас оно находится под управлением ФГУП «НАМИ».