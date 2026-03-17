Третье поколение китайских авто: от погремушек к величию инженерного гения

Посмотрев на новые Zeekr и прочие Avatr, прокатившись на свежеприбывшим в наши широты GAC S7 и оценив перспективные тренды Hongqi, невозможно не признать: китайцы, вернее -беспощадный «поднебесный» автопром, сделал третий могучий шаг в своем развитии. И тут уже начинается настоящая конкуренция с завзятыми лидерами — теми самыми «глобальными брендами», у которых остается все меньше аргументов в борьбе за потребителя помимо собственного имени. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Честно говоря, свежи еще в памяти воспоминания о тех смешных погремушках — «Атаках», «Амулетах», «Кукушках» и прочих «Лифанах», с которыми китайцы впервые заходили на российский рынок. Тогда никто не кричал об их конкуренции даже с нашими совсем не божественными автобрендами: их просто не воспринимали всерьез.

Причины на то были: чудовищное качество, отвратительный дизайн, представляющий собой салат из кучи чужих решений, посредственные технические характеристики. Впрочем, даже тогда находились смельчаки, голосовавшие за «китай» рублем. В 2022-м году все изменилось: безусловно, 3/4 успеха новой волны «чайнакаров» связано с дефицитом на рынке понятных ТС, однако та самая четверть полностью принадлежит самим китайским производителям. Их машины стали лучше, умнее и заметно краше. Уже не только на фоне себя прошлых, но и на фоне российского автопрома, вновь впавшего в анабиоз.

Легко быть лучшим на фоне пустоты, да и в той, второй по счету, волне многочисленных «Тигг», «Омод», «Атласов», «Иксидов» и прочих «Бестюнов» по прошествии времени нашлись недостатки. Много. Разных. Негатив аккумулировался, местами даже решался, часто руками самих же автовладельцев, которые по старой привычке сбились в клубы и побеждали непобедимое сообща, но осадочек-то остался.

И выпал крупными хлопьями: спрос на новые китайские и отечественные машины падал весь 2025 год, а все больше и больше желающих осваивали самостоятельный привоз. Даже «руль в бардачке» перестал быть отягчающим обстоятельством: в режиме швейной машины работала только дальневосточная таможня, а не дилерские центры.

Так что авторство перерождения «правого руля» в России — дело рук новых брендов. Ну и «Жигулей», конечно, куда без них: не уродись «Аура» такой дорогой, а Vesta NG — такой сырой, все могло сложиться совсем иначе. Впрочем, история не терпит сослагательного наклонения.

Тем не менее, на дворе уже 2026-й, утилизационный сбор звереет, россияне узнают все новые и новые имена машин с двигателем мощностью до 160 л.с., а китайцы выкатывают третье поколение своих автомобилей — широкими мазками, конечно, строго по ощущениям на кончиках пальцев, глубоко дискуссионно. Но эмоционально — очень отчетливо.

Глядя на флагманы их линеек, выставленных на шанхайском автосалоне год назад, объективно не верилось, что в Китае могут «вот так». А оно еще и поедет? Однако прокатившись намедни на новеньком GAC S7 — поверилось: этот автомобиль еще далек от совершенства, но уже сейчас способен на честную конкуренцию с очень серьезными именами. Премиальными. Европейскими. Дорогими именами, что до сих пор являются синонимом не достатка, а самого настоящего богатства. Закравшиеся сомнения подтвердились тактильно. А вот вам и документальное подтверждение.

Hongqi, главный китайский автомобильный бренд, раскрыл данные о стратегическом совещании группы China FAW, посвященном научно-техническому развитию. Ключевая тема обсуждения — полномасштабный переход автоконцерна к новой промышленной модели, где центральную роль играют технологии искусственного интеллекта и анализ больших данных, а программное обеспечение и управление данными становятся столь же критичными, как и традиционная инженерия.

Это ли не новая страница, новая глава, новая книга? По мнению FAW, пять основных направлений, которые изменят облик автомобилестроения в будущем, выглядят следующим образом: твердотельные аккумуляторы, которые не загораются; интеллектуальный пассажирский отсек, где объединены «мозг» и «сенсорная сеть» салона, управляющие мультимедиа, климатом, навигацией и коммуникациями на базе ИИ; пересмотр принципов конвейерной сборки, в которой каждый новый автомобиль изначально подключен к общей сети завода, а сервер автоматически идентифицирует каждую машину и загружает необходимый пакет ПО параллельно для всех устройств; интеллектуальное вождение на основе анализа данных и энергоэффективные решения для коммерческого транспорта.

Круто? Способны ли Mercedes-Benz и VW сейчас хоть что-то противопоставить? Они пытаются выжить, тогда как китайцы идут вперед семимильными шагами. Сравнимо ли описанное выше с кривенькими и несуразными поделками первой волны авто из КНР? Можно ли представить, что между популярным у нас «седьмым» Tiggo и автомобилем, который оснащен ИИ — всего несколько лет? Можно даже сказать — несколько десятков месяцев, чтобы сравнение было ярче.

Недавно, на одном из мероприятий, китайцы рассказывали, что вдвое сократили срок выпуска новых моделей. И буквально завтра представят машину, оснащение которой будет не просто инновационным, а уникальным. Само слово «современная» уже становится негативным: их машины заглядывают в будущее. То, что в восьмидесятых делали японцы, а в девяностых — немцы, то, что в нулевых и десятых делал Маск, сегодня происходит в Китае. И путь от Chery Amulet до GAC S7 составил 25 лет. Представить это сложно, но история, как уже было сказано, не терпит сослагательного наклонения.