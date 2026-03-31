Прошла эпоха: почему закрывается культовое тюнинг-ателье AC Schnitzer

Яркие и уважаемые звезды европейского автобизнеса тухнут одна за другой. Не успели «отпеть» Pininfarina, выставленную на торги, как грянула новость о закрытии очередной легенды девяностых и нулевых — тюнинг-ателье «Шнитцер», добавлявшее лоску и спортивной крутости BMW, Mercedes-Benz, Opel и Mini, закрывается под лозунгом «не актуально». Откуда растут ноги всеевропейской автомобильной печали, расскажет портал «АвтоВзгляд».

Стены детских комната и родительских гаражей еще лет 15-20 назад было принято украшать разного рода плакатами из журналов. Встречались в тех «подборках» и автомобили: непростые, обязательно премиальные или спортивные, а еще лучше — тюнингованные! Чтобы яркого цвета, на огромных дисках, обязательно в наклейках и со спойлерами.

Одним словом, такую, что никогда не встретишь на отечественной дороге. Когда речь заходила о немецком автопроме, особенным спросом пользовались изображения различных творений AMG, Brabus и, конечно, AC Schnitzer — знаменитого доработчика BMW и не только, история которого уходит корнями в DTM.

Контора была основана в 1987 году как СП дилерской сети Kohl и спортивной команды Schnitzer Motorsport. Результаты на гоночном треке — а это были времена E30 и 190E — золотая эпоха германского автопрома. В нулевых и десятых доработанные ими BMW ставили рекорды на «Северной петле» Нюрбургринга.

А в 2026-м году эта история оборвется: Kohl Group, и по сей день владеющая AC Schnitzer, объявила о закрытии тюнинг-ателье в силу бюрократических барьеров, финансовых проблем и комплексном изменении ситуации на рынке. Молодежь больше не хочет покупать «заряженные бэхи», а старики просто не могут себе их позволить. Так что на складе распродажа, а потом — замок на ворота.

Что же сгубило культовую фирму в действительности? Управляющий директор Райнер Фогель, например, повесил беды на немецкую бюрократическую машину, которая тормозила выход каждой новой детали на рынок на 8-9 месяцев. Мол, с таким подходом ни о какой окупаемости бизнеса речи не идет.

Отдельно упомянул и американские пошлины, и снижение интереса подрастающего поколения к классическому тюнингу. И с опытным специалистом сложно не согласиться: каждая из названных проблем — проблема. Однако главную причину кончины бизнеса, который до того почти 40 лет нормально функционировал, герр директор не назвал: денег в Европах и Америках стало заметно меньше.

AC Schnitzer — это не коллекционная Ferrari, на которую всегда найдется купец, это автомобильный «улучшайзинг» для среднего класса, и без того тонкая прослойка которого стремительно сокращается уже не первый год. Проблемы «Шнитцер» — это маркер и для AMG, и для Brabus уже сегодня, но завтра с тем же «витком истории» столкнется сначала Porsche, а потом и большая немецкая тройка. И немцы это прекрасно понимают. Сделать только ничего не могут.