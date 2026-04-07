Toyota оформила в России права на новый товарный знак

Концерн Toyota продолжает защищать свои интеллектуальные права в нашей стране, хотя официально свернул бизнес в РФ несколько лет назад. Японцы активно регистрирует у нас товарные знаки, и на сей раз очередь дошла до кроссовера премиального подразделения Lexus.

Соответствующая заявка опубликована в открытой электронной базе Роспатента. Согласно документации, речь идет о наименовании субкомпактного кроссовера Lexus LBX, что расшифровывается как Lexus Breakthrough Crossover.

Разумеется, названный автомобиль не продается на отечественном рынке официально, и вряд ли он приедет к нам в обозримой перспективе. Тем не менее производители из Страны восходящего солнца получили право легально торговать у нас одноименными паркетниками, а также комплектующими к ним.

Документы на регистрацию товарного знака поступили в отечественное ведомство в конце зимы прошлого года. Японцы ждали одобрения больше года, и в итоге добились своего в апреле 2026-го.

Напомним, Toyota прекратила производство и продажи автомобилей в России в 2022 году. На нашем рынке интересы автостроителя представляет ООО «Тойота Мотор». С 2021-го прибыль компании рухнула до 7,2 млрд рублей или в 47 раз. В 2025-м японцы заработали всего 2,5 млрд «целковых».

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Toyota, Mitsubishi и Land Rover зарегистрировали в России новые товарные знаки.