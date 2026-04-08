Toyota и Hyundai получили в России патенты на новые товарные знаки

Хорошо знакомые россиянам автостроители Hyundai и Toyota решили зарегистрировать в нашей стране свежие товарные знаки. Каждая из компаний подала заявку на одно наименование, непосредственно связанное с торговлей легковушками.

Соответствующая информация опубликована в открытой электронной базе Роспатента. Согласно документации, упомянутый японский автоконцерн получил права на Toyota Venza. Среднеразмерный кроссовер с таким названием наверянка помнят многие отечественные автолюбители, одноименная модель продавалась у нас легально. Ведомство одобрило заявку в апреле 2026-го, хотя производители ждали с начала весны прошлого года.

В свою очередь, Hyundai сумел обзавестись охранными правами на знак Centennial. Корейцы намеревались реализовать это с конца лета 2024-го, но добились своего только сейчас.

Теперь с вышеупомянутыми брендами Hyundai и Toyota имеют полное право торговать в нашей стране легковушками, включая спорткары и внедорожники, а также грузовиками и запасными деталями для них.